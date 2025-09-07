Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этот рецепт жареной рыбы так вкусен, что трудно поверить, что она сделана дома

Еда

При жарке рыбы многие сталкиваются с проблемой, когда она становится сухой и не такой вкусной, как хотелось бы. Это часто происходит, независимо от того, какой вид рыбы используется, как она приготавливается и какие специи добавляются. Но существует одно простое решение, которое позволит вам всегда получать сочную, вкусную и ароматную рыбу — замачивание в молоке.

жаренная рыба
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
жаренная рыба

Почему молоко помогает

Молоко — это не просто напиток, который хорошо подходит для употребления с печеньем или в кофе. Оно содержит белки и жиры, которые помогают удерживать влагу внутри рыбы, предотвращая её высыхание при жарке. Благодаря молоку, рыба сохраняет свою сочность и нежность, а её текстура становится более мягкой. Кроме того, молоко эффективно нейтрализует неприятный рыбный запах, что делает блюдо более приятным для всех, кто не любит его характерный аромат.

Как правильно замачивать рыбу в молоке

  1. Начните с того, что очистите рыбу, если она ещё не была обработана, затем промойте её под холодной водой.

  2. Разделите рыбу на порционные куски, чтобы её было удобно готовить.

  3. Поместите рыбу в чашу или глубокую миску и залейте молоком, чтобы оно полностью покрывало рыбу. Оставьте её замачиваться минимум на один час.

  4. По истечении времени достаньте рыбу из молока, аккуратно удалите излишки жидкости.

Подготовка рыбы к жарке

После того как рыба полежала в молоке, её можно посолить, поперчить и добавить любые специи по вкусу. Затем каждый кусок нужно обвалять в муке, чтобы создать золотистую корочку при жарке.

Как жарить рыбу

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом.

  2. Обжаривайте рыбу с обеих сторон до золотистой корочки. Важно, чтобы масло было хорошо разогрето, но не слишком горячо, чтобы рыба не подгорела.

  3. Когда рыба будет готова, выложите её на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

С этим простым лайфхаком ваша рыба всегда будет сочной, нежной и вкусной, без неприятного запаха, а процесс приготовления станет намного легче и быстрее.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества - химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
