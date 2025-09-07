Всего 3 ингредиента, а вкус — бомба: секрет легендарного томатного соуса раскрыт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми вкусными. Легендарный итало-американский шеф-повар Марчелла Хазан, которую называют "матерью" классической итальянской кухни в США, создала рецепт, который многие считают лучшим соусом для пасты в мире. Удивительно, но для его приготовления нужно всего три ингредиента, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.

Паста с томатным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Паста с томатным соусом

Простой, но легендарный томатный соус

Этот рецепт, впервые опубликованный в книге Хазан " Основы классической итальянской кухни" в 1992 году, до сих пор пользуется популярностью среди профессиональных и домашних поваров. Он отмечен в таких изданиях, как Delish, и стал любимым на кухнях по всему миру. Секрет его успеха — простота, чистый вкус и минимальное количество усилий, сообщает cibum.gr.

Для приготовления этого знаменитого соуса вам понадобятся:

  • Банка очищенных помидоров
  • Половина очищенной луковицы
  • Обильное количество масла

Никаких дополнительных ингредиентов, таких как чеснок, специи или сахар.

Хазан советовала готовить соус, поместив все ингредиенты в кастрюлю и туша на медленном огне около 45 минут. Затем удалить лук и подавать соус с любой пастой по вашему вкусу.

В результате вы получите кремовый, насыщенный томатный соус с богатым вкусом, который достигается благодаря маслу и естественной сладости лука.

Почему стоит попробовать этот томатный соус?

  • Экономичность — вам нужно минимум продуктов.
  • Быстрота — подготовка занимает минимум времени.
  • Аутентичность — рецепт уходит корнями в традиции итальянской кухни.

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
