Всего 5 шагов — и идеальные блины на столе: раскроем главный секрет нежной текстуры

Еда

Блины — это универсальный продукт, который подходит для любого времени суток. Они могут стать как сытным завтраком, так и сладким десертом, а также отличной закуской в течение дня. С простыми ингредиентами и небольшой фантазией можно приготовить нежные, ароматные и воздушные блины, которые понравятся всей семье.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блинчики

Ингредиенты (примерно на 8 блинов):

2 стакана пшеничной муки;

2 стакана молока;

3 яйца;

2 столовые ложки растопленного сливочного масла;

1 столовая ложка сахара (можно не добавлять, если хотите приготовить несладкие блины);

Щепотка соли;

Сливочное или растительное масло для жарки.

Приготовление

В глубокой миске смешайте муку, сахар и соль. Постепенно влейте молоко, продолжая мешать, чтобы избежать образования комочков. Добавьте яйца и растопленное масло, тщательно перемешайте до получения однородного теста. Оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно "отдохнуло". Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте её небольшим количеством масла. Вылейте тесто на сковороду, равномерно распределите его по поверхности. Жарьте блины по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Повторите процесс с оставшимся тестом.

Идеи для начинки и подачи

Сладкие блины: можно подать с мёдом, свежими ягодами, джемом, шоколадной пастой или посыпать сахарной пудрой.

можно подать с мёдом, свежими ягодами, джемом, шоколадной пастой или посыпать сахарной пудрой. Солёные блины: отлично сочетаются с сыром, ветчиной, грибами, шпинатом или слабосолёным лососем и сливочным сыром.

Секрет идеальных блинов — в правильном приготовлении теста и хорошей разогретой сковороде. Следуя этим простым шагам, вы сможете создать нежные и ароматные блины, которые станут любимым блюдом вашей семьи, пишет alfavita.gr.

Наслаждайтесь горячими блинами сразу после приготовления, дополнив их любимой начинкой. Это блюдо порадует как детей, так и взрослых, даря тепло и уют в любой момент дня.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

