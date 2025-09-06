Волшебное комбо: рикотта и шпинат творят чудеса в этих рулетиках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Еда

Всего несколько ингредиентов — и у вас на столе тёплые, ароматные рулетики, которые идеально подойдут для завтрака или перекуса. Давайте посмотрим, как же рикотта и шпинат делают их неотразимыми!

рулетики со шпинатом и рикоттой
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
рулетики со шпинатом и рикоттой

Ингредиенты

 Для теста:

  • 15 г свежих дрожжей;
  • 1 стакан тёплого молока;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1,5 стакана пшеничной муки высшего сорта;
  • 1,5 стакана цельнозерновой пшеничной муки;
  • растительное масло для смазывания формы;
  • 1 яичный желток для смазывания верха.

Для начинки:

 Приготовление

1. В миске смешайте дрожжи, тёплое молоко, сахар и растительное масло.
2. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте на 1 час.
3. В отдельной миске смешайте все ингредиенты начинки.
4. Разделите тесто на 10 частей, раскатайте каждую в лепешку, добавьте начинку, сверните в рулетики и уложите в смазанную маслом форму.
5. Смажьте верх желтком и оставьте еще на 20 минут.
6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 35 минут или до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
