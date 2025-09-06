Волшебное комбо: рикотта и шпинат творят чудеса в этих рулетиках

Всего несколько ингредиентов — и у вас на столе тёплые, ароматные рулетики, которые идеально подойдут для завтрака или перекуса. Давайте посмотрим, как же рикотта и шпинат делают их неотразимыми!

Ингредиенты

Для теста:

15 г свежих дрожжей;

1 стакан тёплого молока;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка растительного масла;

1,5 стакана пшеничной муки высшего сорта;

1,5 стакана цельнозерновой пшеничной муки;

растительное масло для смазывания формы;

1 яичный желток для смазывания верха.

Для начинки:

2 стакана раскрошенной рикотты;

1 стакан вареного, отжатого и нарезанного шпината;

1 столовая ложка приправы для овощей.

Приготовление

1. В миске смешайте дрожжи, тёплое молоко, сахар и растительное масло.

2. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте на 1 час.

3. В отдельной миске смешайте все ингредиенты начинки.

4. Разделите тесто на 10 частей, раскатайте каждую в лепешку, добавьте начинку, сверните в рулетики и уложите в смазанную маслом форму.

5. Смажьте верх желтком и оставьте еще на 20 минут.

6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 35 минут или до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Уточнения

