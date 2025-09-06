Волшебное комбо: рикотта и шпинат творят чудеса в этих рулетиках

Всего несколько ингредиентов — и у вас на столе тёплые, ароматные рулетики, которые идеально подойдут для завтрака или перекуса. Давайте посмотрим, как же рикотта и шпинат делают их неотразимыми!
Для теста:
Для начинки:
1. В миске смешайте дрожжи, тёплое молоко, сахар и растительное масло.
2. Добавьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте на 1 час.
3. В отдельной миске смешайте все ингредиенты начинки.
4. Разделите тесто на 10 частей, раскатайте каждую в лепешку, добавьте начинку, сверните в рулетики и уложите в смазанную маслом форму.
5. Смажьте верх желтком и оставьте еще на 20 минут.
6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 35 минут или до золотистого цвета. Подавайте горячими.
Уточнения
Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.
