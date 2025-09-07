Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях

По информации от доцента кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы РОСБИОТЕХа Полины Кулач, хранение картофеля на свету и при температуре выше +4°C приводит к активному синтезу соланина — опасного токсина, содержание которого может увеличиться в разы. Параллельно в клубнях накапливается безвредный хлорофилл, который и окрашивает картофель в зеленый цвет.
Эксперт предупреждает, что концентрация яда напрямую зависит от продолжительности воздействия света. Употребление всего 2-5 мг соланина на 1 кг массы тела может вызвать серьезное отравление, предупреждает Газета.Ru.
Соланин лишь частично разрушается при термической обработке, поэтому жарка или кипячение не делают зеленый картофель безопасным. Токсин оказывает комплексное негативное воздействие на организм, поражая сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную и мочевыделительную системы. Наиболее уязвимыми группами являются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.
Таким образом, позеленевший картофель представляет собой реальную опасность, а лучшей стратегией является профилактика: правильное хранение и тщательный осмотр клубней перед готовкой.
Уточнения
Солани́н (от лат. Solanum — паслён) — растительный гликоалкалоид, является ядовитым органическим соединением.
