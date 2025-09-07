Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспресс-уборка за 15 минут: как успеть убраться, если гости уже на пороге
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа

Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях

2:04
Еда

По информации от доцента кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы РОСБИОТЕХа Полины Кулач, хранение картофеля на свету и при температуре выше +4°C приводит к активному синтезу соланина — опасного токсина, содержание которого может увеличиться в разы. Параллельно в клубнях накапливается безвредный хлорофилл, который и окрашивает картофель в зеленый цвет.

Картошка
Фото: commons.wikimedia.org by foodistablog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка

Эксперт предупреждает, что концентрация яда напрямую зависит от продолжительности воздействия света. Употребление всего 2-5 мг соланина на 1 кг массы тела может вызвать серьезное отравление, предупреждает Газета.Ru.

Основные симптомы отравления соланином

  • Тошнота и рвота;
  • Боли в животе;
  • Головокружение и головные боли;
  • Общая слабость;
  • В тяжелых случаях — галлюцинации и угнетение центральной нервной системы.

Соланин лишь частично разрушается при термической обработке, поэтому жарка или кипячение не делают зеленый картофель безопасным. Токсин оказывает комплексное негативное воздействие на организм, поражая сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную и мочевыделительную системы. Наиболее уязвимыми группами являются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Как минимизировать риски

  1. Хранить картофель в темном, прохладном месте в непрозрачной таре (например, в мешковине или специальном контейнере).
  2. При незначительном позеленении необходимо срезать участок с кожурой и 1-2 см прилегающей мякоти.
  3. Сильно позеленевшие или проросшие клубни следует выбрасывать, а не употреблять в пищу.
  4. Выбирать для употребления сорта картофеля с низким исходным содержанием соланина.

Таким образом, позеленевший картофель представляет собой реальную опасность, а лучшей стратегией является профилактика: правильное хранение и тщательный осмотр клубней перед готовкой.

Уточнения

Солани́н (от лат. Solanum — паслён) — растительный гликоалкалоид, является ядовитым органическим соединением.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа
Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях
Сыр, мороженое и напитки: какие сюрпризы готовит для России иранский Mihan
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.