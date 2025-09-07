Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях

По информации от доцента кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы РОСБИОТЕХа Полины Кулач, хранение картофеля на свету и при температуре выше +4°C приводит к активному синтезу соланина — опасного токсина, содержание которого может увеличиться в разы. Параллельно в клубнях накапливается безвредный хлорофилл, который и окрашивает картофель в зеленый цвет.

Фото: commons.wikimedia.org by foodistablog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картошка

Эксперт предупреждает, что концентрация яда напрямую зависит от продолжительности воздействия света. Употребление всего 2-5 мг соланина на 1 кг массы тела может вызвать серьезное отравление, предупреждает Газета.Ru.

Основные симптомы отравления соланином

Тошнота и рвота;

Боли в животе;

Головокружение и головные боли;

Общая слабость;

В тяжелых случаях — галлюцинации и угнетение центральной нервной системы.

Соланин лишь частично разрушается при термической обработке, поэтому жарка или кипячение не делают зеленый картофель безопасным. Токсин оказывает комплексное негативное воздействие на организм, поражая сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную и мочевыделительную системы. Наиболее уязвимыми группами являются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

Как минимизировать риски

Хранить картофель в темном, прохладном месте в непрозрачной таре (например, в мешковине или специальном контейнере). При незначительном позеленении необходимо срезать участок с кожурой и 1-2 см прилегающей мякоти. Сильно позеленевшие или проросшие клубни следует выбрасывать, а не употреблять в пищу. Выбирать для употребления сорта картофеля с низким исходным содержанием соланина.

Таким образом, позеленевший картофель представляет собой реальную опасность, а лучшей стратегией является профилактика: правильное хранение и тщательный осмотр клубней перед готовкой.

Уточнения

Солани́н (от лат. Solanum — паслён) — растительный гликоалкалоид, является ядовитым органическим соединением.

