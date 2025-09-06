Вкуснее, чем мясные: секрет сочных и недорогих котлет

Эти котлеты не только сытные, но и быстро готовятся! Просто смешайте все ингредиенты в однородную массу, сформируйте из них котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте.
1. Нут откиньте на сито.
2. Овсяные хлопья измельчите в блендере.
3. Петрушку промойте и обсушите.
4. Для приготовления основы смешайте нут и все остальные ингредиенты до однородной массы.
5. Сформируйте котлетки и обжарьте их.
Уточнения
Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые. Семена нута — пищевой продукт, особенно популярный на Ближнем Востоке; основа для приготовления традиционных блюд ближневосточных кухонь — хумуса и фалафеля.
