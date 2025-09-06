Вкуснее, чем мясные: секрет сочных и недорогих котлет

Эти котлеты не только сытные, но и быстро готовятся! Просто смешайте все ингредиенты в однородную массу, сформируйте из них котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Котлеты с картофельным пюре

Ингредиенты

400 г консервированного нута;

100 г овсяных хлопьев;

1 яйцо;

3 зубчика чеснока;

15 г зелени петрушки;

2-3 столовые ложки соевого соуса;

соль и перец по вкусу;

панировочные сухари;

раст. масло.

Приготовление

1. Нут откиньте на сито.

2. Овсяные хлопья измельчите в блендере.

3. Петрушку промойте и обсушите.

4. Для приготовления основы смешайте нут и все остальные ингредиенты до однородной массы.

5. Сформируйте котлетки и обжарьте их.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые. Семена нута — пищевой продукт, особенно популярный на Ближнем Востоке; основа для приготовления традиционных блюд ближневосточных кухонь — хумуса и фалафеля.



