Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители под ударом из-за медицины: лекарства, из-за которых водителей лишают прав
Вода из-под крана чище, чем вы думаете: неожиданное открытие об антибиотиках
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Золотая лихорадка нового поколения: как один рудник может изменить целый регион
Осевые нагрузки — угроза или спасение: истина оказалась гораздо бпроще чем думали
Золотая корочка хрустит, аромат дурманит — хачапури, которые удивят простотой приготовления
Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи

Вкуснее, чем мясные: секрет сочных и недорогих котлет

Еда

Эти котлеты не только сытные, но и быстро готовятся! Просто смешайте все ингредиенты в однородную массу, сформируйте из них котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте.

Котлеты с картофельным пюре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Котлеты с картофельным пюре

 Ингредиенты

  • 400 г консервированного нута;
  • 100 г овсяных хлопьев;
  • 1 яйцо;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 15 г зелени петрушки;
  • 2-3 столовые ложки соевого соуса;
  • соль и перец по вкусу;
  • панировочные сухари;
  • раст. масло.

Приготовление

1. Нут откиньте на сито.
2. Овсяные хлопья измельчите в блендере.
3. Петрушку промойте и обсушите.
4. Для приготовления основы смешайте нут и все остальные ингредиенты до однородной массы.
5. Сформируйте котлетки и обжарьте их.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые. Семена нута — пищевой продукт, особенно популярный на Ближнем Востоке; основа для приготовления традиционных блюд ближневосточных кухонь — хумуса и фалафеля.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи
Дальний Восток зовёт: почему сюда поедут миллионы туристов в ближайшие годы
Дочке я такого мужа не желаю: Дана Борисова резко высказалась о Диброве после его визита на день рождения дочери
Средиземноморская диета дарит вкус солнца и моря — гены решают, станет ли она щитом от ожирения и диабета
Волосы становятся тоньше? На тарелке скрыт главный заговор против шевелюры
Возвращение в дерзкие нулевые: чем удивит зрителей ремейк мелодрамы Москва слезам не верит
Питомец в приюте: сколько он выдержит, прежде чем стресс разрушит его привычный мир
Лунная пустыня плавится под солнечным прицелом — рождаются кирпичи будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.