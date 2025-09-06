Золотая корочка хрустит, аромат дурманит — хачапури, которые удивят простотой приготовления

Еда

Пеновани хачапури — это грузинская вариация знаменитой выпечки, которая готовится не из привычного дрожжевого теста, а из слоёного. Благодаря этому хачапури получается особенно воздушным, с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой. Чтобы добиться аутентичного вкуса, лучше всего использовать рассольные сыры — сулугуни, имеретинский или адыгейский. Отличный вариант — смешать несколько сортов, чтобы начинка стала ещё более насыщенной и ароматной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пеновани хачапури

Ингредиенты

Для теста понадобится пшеничная мука (390 г), вода (200 мл), сливочное масло (135 г), яйцо, соль и немного уксуса. Для начинки используйте около 200 г сыра сулугуни. Яичный желток пригодится для смазывания заготовок перед выпеканием.

Как приготовить

Сначала готовят тесто: масло растапливают и смешивают с водой, уксусом и солью, затем постепенно добавляют муку и замешивают эластичное тесто. Его делят на части, тонко раскатывают, промазывают маслом и складывают слоями. После охлаждения в холодильнике тесто становится пластичным и готовым для работы.

Начинку готовят из натёртого сыра, смешанного с яичным белком. Остывшее тесто делят на шесть частей, каждую раскатывают в квадрат и заворачивают в конвертики с сыром внутри. Заготовки смазывают желтком, делают прокол для выхода пара и выпекают при 200 °C около 20 минут до золотистой корочки.

Подача

Готовые пеновани хачапури лучше всего подавать горячими — так они сохраняют хруст и мягкость начинки. В Грузии их традиционно едят с чаем или лимонадом, а дома можно подать и со сметаной или свежими овощами.

