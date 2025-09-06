Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители под ударом из-за медицины: лекарства, из-за которых водителей лишают прав
Вода из-под крана чище, чем вы думаете: неожиданное открытие об антибиотиках
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Золотая лихорадка нового поколения: как один рудник может изменить целый регион
Осевые нагрузки — угроза или спасение: истина оказалась гораздо бпроще чем думали
Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи
Дальний Восток зовёт: почему сюда поедут миллионы туристов в ближайшие годы

Золотая корочка хрустит, аромат дурманит — хачапури, которые удивят простотой приготовления

1:55
Еда

Пеновани хачапури — это грузинская вариация знаменитой выпечки, которая готовится не из привычного дрожжевого теста, а из слоёного. Благодаря этому хачапури получается особенно воздушным, с хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой. Чтобы добиться аутентичного вкуса, лучше всего использовать рассольные сыры — сулугуни, имеретинский или адыгейский. Отличный вариант — смешать несколько сортов, чтобы начинка стала ещё более насыщенной и ароматной.

Пеновани хачапури
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пеновани хачапури

Ингредиенты

Для теста понадобится пшеничная мука (390 г), вода (200 мл), сливочное масло (135 г), яйцо, соль и немного уксуса. Для начинки используйте около 200 г сыра сулугуни. Яичный желток пригодится для смазывания заготовок перед выпеканием.

Как приготовить

Сначала готовят тесто: масло растапливают и смешивают с водой, уксусом и солью, затем постепенно добавляют муку и замешивают эластичное тесто. Его делят на части, тонко раскатывают, промазывают маслом и складывают слоями. После охлаждения в холодильнике тесто становится пластичным и готовым для работы.

Начинку готовят из натёртого сыра, смешанного с яичным белком. Остывшее тесто делят на шесть частей, каждую раскатывают в квадрат и заворачивают в конвертики с сыром внутри. Заготовки смазывают желтком, делают прокол для выхода пара и выпекают при 200 °C около 20 минут до золотистой корочки.

Подача

Готовые пеновани хачапури лучше всего подавать горячими — так они сохраняют хруст и мягкость начинки. В Грузии их традиционно едят с чаем или лимонадом, а дома можно подать и со сметаной или свежими овощами.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА:) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи
Дальний Восток зовёт: почему сюда поедут миллионы туристов в ближайшие годы
Дочке я такого мужа не желаю: Дана Борисова резко высказалась о Диброве после его визита на день рождения дочери
Средиземноморская диета дарит вкус солнца и моря — гены решают, станет ли она щитом от ожирения и диабета
Волосы становятся тоньше? На тарелке скрыт главный заговор против шевелюры
Возвращение в дерзкие нулевые: чем удивит зрителей ремейк мелодрамы Москва слезам не верит
Питомец в приюте: сколько он выдержит, прежде чем стресс разрушит его привычный мир
Лунная пустыня плавится под солнечным прицелом — рождаются кирпичи будущего
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.