Маслята в уксусе: секрет зимней закуски, которую прячут до Нового года

Маринованные маслята с уксусом — классика грибных заготовок, которая никогда не теряет актуальности. Летом, в сезон маслят, стоит обязательно выделить время для их консервации: зимой такие грибы станут украшением праздничного стола и отличной закуской к повседневному ужину.
маслята свежие — 2 кг
вода — 1,5 л
чеснок — 3 зубчика
масло растительное рафинированное — 60 мл
уксус 9% — 50 мл
соль — 30 г
сахар — 20 г
лавровый лист — 5 шт.
перец чёрный горошек — 10 шт.
перец душистый горошек — 5 шт.
Банки (2 шт. по 0,75-1 л) тщательно вымойте и простерилизуйте. Крышки прокипятите.
Маслята переберите: удалите червивые, а у крупных снимите липкую плёнку со шляпок (у мелких её можно оставить).
Грибы промойте в холодной воде. Крупные разрежьте, маленькие оставьте целыми.
Переложите маслята в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену, варите 10 минут. Откиньте на дуршлаг и промойте.
В другой кастрюле вскипятите 1,5 л воды с солью, сахаром, лавровым листом и специями. Влейте масло, проварите 2 минуты.
Добавьте маслята. Варите 15 минут на слабом огне. Затем положите нарезанный чеснок и влейте уксус. Варите ещё 5 минут.
Разложите грибы вместе с маринадом по банкам и укупорьте крышками. Переверните для проверки герметичности. После остывания уберите в прохладное тёмное место.
Перед подачей можно добавить к грибам кольца красного лука — получится свежая и красивая закуска.
Если хотите более пикантный вкус, добавьте в маринад щепотку молотого кориандра или пару бутонов гвоздики.
Такие маслята прекрасно хранятся всю зиму и к праздникам превращаются в блюдо, которое всегда съедают первым.
Уточнения
Маслёнок (лат. Suillus) — род трубчатых съедобных грибов семейства Болетовые (Boletaceae). Своё название получил из-за маслянистой, скользкой на ощупь шляпки.
