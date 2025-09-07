Маслята в уксусе: секрет зимней закуски, которую прячут до Нового года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:24
Еда

Маринованные маслята с уксусом — классика грибных заготовок, которая никогда не теряет актуальности. Летом, в сезон маслят, стоит обязательно выделить время для их консервации: зимой такие грибы станут украшением праздничного стола и отличной закуской к повседневному ужину.

Маринованные грибы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованные грибы

Ингредиенты на 4 порции

  • маслята свежие — 2 кг

  • вода — 1,5 л

  • чеснок — 3 зубчика

  • масло растительное рафинированное — 60 мл

  • уксус 9% — 50 мл

  • соль — 30 г

  • сахар — 20 г

  • лавровый лист — 5 шт.

  • перец чёрный горошек — 10 шт.

  • перец душистый горошек — 5 шт.

Приготовление

Подготовка грибов и тары

  1. Банки (2 шт. по 0,75-1 л) тщательно вымойте и простерилизуйте. Крышки прокипятите.

  2. Маслята переберите: удалите червивые, а у крупных снимите липкую плёнку со шляпок (у мелких её можно оставить).

  3. Грибы промойте в холодной воде. Крупные разрежьте, маленькие оставьте целыми.

Варка грибов

  1. Переложите маслята в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену, варите 10 минут. Откиньте на дуршлаг и промойте.

Маринад

  1. В другой кастрюле вскипятите 1,5 л воды с солью, сахаром, лавровым листом и специями. Влейте масло, проварите 2 минуты.

  2. Добавьте маслята. Варите 15 минут на слабом огне. Затем положите нарезанный чеснок и влейте уксус. Варите ещё 5 минут.

Закатка

  1. Разложите грибы вместе с маринадом по банкам и укупорьте крышками. Переверните для проверки герметичности. После остывания уберите в прохладное тёмное место.

Советы

  • Перед подачей можно добавить к грибам кольца красного лука — получится свежая и красивая закуска.

  • Если хотите более пикантный вкус, добавьте в маринад щепотку молотого кориандра или пару бутонов гвоздики.

Такие маслята прекрасно хранятся всю зиму и к праздникам превращаются в блюдо, которое всегда съедают первым.

Уточнения

Маслёнок (лат. Suillus) — род трубчатых съедобных грибов семейства Болетовые (Boletaceae). Своё название получил из-за маслянистой, скользкой на ощупь шляпки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
