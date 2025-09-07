Маслята в уксусе: секрет зимней закуски, которую прячут до Нового года

Маринованные маслята с уксусом — классика грибных заготовок, которая никогда не теряет актуальности. Летом, в сезон маслят, стоит обязательно выделить время для их консервации: зимой такие грибы станут украшением праздничного стола и отличной закуской к повседневному ужину.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маринованные грибы

Ингредиенты на 4 порции

маслята свежие — 2 кг

вода — 1,5 л

чеснок — 3 зубчика

масло растительное рафинированное — 60 мл

уксус 9% — 50 мл

соль — 30 г

сахар — 20 г

лавровый лист — 5 шт.

перец чёрный горошек — 10 шт.

перец душистый горошек — 5 шт.

Приготовление

Подготовка грибов и тары

Банки (2 шт. по 0,75-1 л) тщательно вымойте и простерилизуйте. Крышки прокипятите. Маслята переберите: удалите червивые, а у крупных снимите липкую плёнку со шляпок (у мелких её можно оставить). Грибы промойте в холодной воде. Крупные разрежьте, маленькие оставьте целыми.

Варка грибов

Переложите маслята в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену, варите 10 минут. Откиньте на дуршлаг и промойте.

Маринад

В другой кастрюле вскипятите 1,5 л воды с солью, сахаром, лавровым листом и специями. Влейте масло, проварите 2 минуты. Добавьте маслята. Варите 15 минут на слабом огне. Затем положите нарезанный чеснок и влейте уксус. Варите ещё 5 минут.

Закатка

Разложите грибы вместе с маринадом по банкам и укупорьте крышками. Переверните для проверки герметичности. После остывания уберите в прохладное тёмное место.

Советы

Перед подачей можно добавить к грибам кольца красного лука — получится свежая и красивая закуска.

Если хотите более пикантный вкус, добавьте в маринад щепотку молотого кориандра или пару бутонов гвоздики.

Такие маслята прекрасно хранятся всю зиму и к праздникам превращаются в блюдо, которое всегда съедают первым.

Уточнения

Маслёнок (лат. Suillus) — род трубчатых съедобных грибов семейства Болетовые (Boletaceae). Своё название получил из-за маслянистой, скользкой на ощупь шляпки.

