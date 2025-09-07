Оранжевое золото на вашей кухне: что умеет облепиховое масло

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:21
Еда

Облепиховое масло — один из самых универсальных и ценных домашних продуктов. Его ценят за богатый состав витаминов, каротиноидов и жирных кислот, которые оказывают мощное воздействие на здоровье и внешний вид. Купить готовое масло легко, но приготовленное дома даёт уверенность в его качестве и свежести.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Как выбрать ягоды

Лучше всего использовать полностью созревшие плоды насыщенного оранжевого цвета. Они должны быть упругими, без повреждений и признаков гнили. Идеальное время сбора — поздняя осень, после первых заморозков: ягоды становятся особенно концентрированными по вкусу и полезным веществам.

Подготовка

Ягоды перебирают, удаляют веточки и листья, промывают несколько раз под холодной водой и дают полностью обсохнуть на полотенце. Хранить в таком виде их нельзя — переработку стоит начинать сразу.

Посуда

Лучше всего использовать стекло тёмного цвета, керамику или эмалированную посуду. Металл (особенно алюминий) и пластик нежелательны: они могут вступать в реакцию с кислотами и испортить масло.

Базовое масло

В качестве основы подойдут нейтральные масла: подсолнечное, кукурузное, виноградных косточек или оливковое. Можно брать и нерафинированные сорта, но они добавят свой вкус и аромат, перебивая нежные ноты облепихи.

Способы приготовления

Из жмыха

  1. Отожмите сок из ягод, жмых подсушите при 50-60 °C.

  2. Измельчите его и залейте подогретым маслом, чтобы оно покрывало массу на 2-3 см.

  3. Настаивайте 7-10 дней в тёмном месте, ежедневно встряхивая.

  4. Процедите через марлю, при желании повторите процесс со свежим жмыхом для большей концентрации.

Из замороженных ягод

Разморозьте ягоды, слейте сок, жмых используйте так же, как в предыдущем способе. Есть вариант троекратного настаивания ягод с маслом на водяной бане — этот метод позволяет "выжать" максимум пользы.

Холодный способ

Ягоды или жмых заливают маслом комнатной температуры и настаивают 3-4 недели в прохладе. Масло получается менее концентрированным, но сохраняет максимум витаминов.

Из сока

Отжатый сок оставляют в холодильнике. Через несколько часов на поверхности образуется тонкий слой масла, который аккуратно собирают ложкой или пипеткой. Выход небольшой, зато продукт максимально насыщен биологически активными веществами.

Хранение

Готовое масло переливают в тёмную стеклянную бутылку и держат в холодильнике до 6-7 месяцев. Если масло помутнело или появился осадок — это нормально, но прогорклый запах сигнализирует о порче.

Применение

  • Кулинария: для заправки салатов, каш, соусов, в сочетании с мёдом и фруктами. Жарить на нём нельзя.

  • Косметология: для ухода за кожей и волосами, ускоряет заживление и снижает воспаления.

  • Народная медицина: укрепление иммунитета, помощь при простудах, гастрите, язве, наружное применение при ожогах и ранах.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
