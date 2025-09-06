Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Быстрая маринованная капуста с болгарским перцем — закуска, которая готовится легко и при этом выглядит ярко и аппетитно. Она идеально дополнит горячие блюда, подойдёт для винегрета или овощного ассорти, а также станет отличным гарниром, если заправить её нерафинированным подсолнечным маслом.

Солёная капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солёная капуста

Ингредиенты на 10 порций

  • капуста белокочанная — 1 кг

  • сладкий красный перец — 200 г

  • морковь — 1 шт.

  • чеснок — 5 зубчиков

Для маринада:

  • вода — 250 мл

  • растительное масло — 100 мл

  • уксус 9% — 100 мл

  • сахар — 100 г

  • соль — 1 ст. л.

  • кориандр — 1 ч. л.

  • чёрный перец горошком — 5 шт.

  • душистый перец — 2 шт.

  • гвоздика — 3 шт.

  • лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

  1. Подготовка овощей. У капусты снимите верхние листья, используйте плотные осенние сорта. Перец очистите от семян и перегородок. Чеснок измельчите. Морковь натрите на корейской тёрке.

  2. Нарезка. Капусту и перец нарежьте тонкой соломкой шириной около 2 мм. В глубокой миске смешайте капусту, морковь, перец и чеснок.

  3. Маринад. В сотейник влейте воду и масло, добавьте соль, сахар и специи. Доведите до кипения, проварите 3 минуты, затем влейте уксус и снимите с огня.

  4. Заливка. Овощи плотно утрамбуйте в двухлитровую банку и залейте горячим маринадом. Сверху установите гнёт и накройте полотенцем.

  5. Настаивание. Оставьте капусту на 5 часов при комнатной температуре. После этого снимите гнёт, закройте банку крышкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов.

Советы

  • Если любите более пикантный вкус, добавьте половину стручка острого перца.

  • Нарезать капусту можно не только соломкой, но и небольшими квадратиками до 1,5 см.

  • Чем дольше закуска постоит в холодильнике, тем насыщеннее будет вкус.

Такую капусту можно хранить несколько недель. Она остаётся хрустящей, ароматной и отлично сочетается с мясными блюдами, рыбой и гарнирами.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
