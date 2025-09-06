Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Быстрая маринованная капуста с болгарским перцем — закуска, которая готовится легко и при этом выглядит ярко и аппетитно. Она идеально дополнит горячие блюда, подойдёт для винегрета или овощного ассорти, а также станет отличным гарниром, если заправить её нерафинированным подсолнечным маслом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солёная капуста

Ингредиенты на 10 порций

капуста белокочанная — 1 кг

сладкий красный перец — 200 г

морковь — 1 шт.

чеснок — 5 зубчиков

Для маринада:

вода — 250 мл

растительное масло — 100 мл

уксус 9% — 100 мл

сахар — 100 г

соль — 1 ст. л.

кориандр — 1 ч. л.

чёрный перец горошком — 5 шт.

душистый перец — 2 шт.

гвоздика — 3 шт.

лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

Подготовка овощей. У капусты снимите верхние листья, используйте плотные осенние сорта. Перец очистите от семян и перегородок. Чеснок измельчите. Морковь натрите на корейской тёрке. Нарезка. Капусту и перец нарежьте тонкой соломкой шириной около 2 мм. В глубокой миске смешайте капусту, морковь, перец и чеснок. Маринад. В сотейник влейте воду и масло, добавьте соль, сахар и специи. Доведите до кипения, проварите 3 минуты, затем влейте уксус и снимите с огня. Заливка. Овощи плотно утрамбуйте в двухлитровую банку и залейте горячим маринадом. Сверху установите гнёт и накройте полотенцем. Настаивание. Оставьте капусту на 5 часов при комнатной температуре. После этого снимите гнёт, закройте банку крышкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов.

Советы

Если любите более пикантный вкус, добавьте половину стручка острого перца.

Нарезать капусту можно не только соломкой, но и небольшими квадратиками до 1,5 см.

Чем дольше закуска постоит в холодильнике, тем насыщеннее будет вкус.

Такую капусту можно хранить несколько недель. Она остаётся хрустящей, ароматной и отлично сочетается с мясными блюдами, рыбой и гарнирами.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

