Томат и хрен встретились в банке — вкус, к которому невозможно остаться равнодушным

Еда

Томатный соус с хреном — яркая альтернатива привычным приправам. По вкусу он напоминает аджику, но вместо острого перца в основе — корень хрена, который придаёт соусу жгучесть и характер. Чеснок усиливает остроту, а помидоры делают вкус мягким и бархатистым. Такой соус станет отличным дополнением к мясу, птице и даже к холодцу, заменив классический магазинный хрен.

Соус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соус

Что понадобится

  • помидоры — 1 кг

  • корень хрена — 300 г

  • чеснок — 300 г

  • сахар — 1 ч. л.

  • уксус 9% — 1 ч. л.

  • соль — по вкусу

Как приготовить

  1. В кастрюле закипятите воду. На каждом помидоре сделайте крестообразный надрез у плодоножки и опустите по 1-2 плода в кипяток на минуту. Достаньте шумовкой, остудите и снимите кожицу. Нарежьте на дольки.

  2. Очистите хрен и чеснок. Пропустите через мясорубку помидоры, затем чеснок и в конце хрен (в этот момент лучше открыть окно — пары будут очень едкими).

  3. Смешайте массу, добавьте сахар, уксус и соль. Перемешайте, переложите в банку и прикройте крышкой. Оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре для насыщения вкуса.

  4. Готовый соус переложите в чистую банку и уберите в холодильник.

Полезные советы

  • Чтобы вкус получился более сбалансированным, можно добавить щепотку молотого чёрного перца.

  • Если любите мягкую остроту, уменьшите количество хрена в два раза.

  • Соус лучше настоится, если выдержать его не менее 48 часов.

Такой домашний соус хранится в холодильнике несколько недель, а вкус становится только насыщеннее со временем. Отличная заготовка для тех, кто любит пикантные акценты в еде!

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
