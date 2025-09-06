Томат и хрен встретились в банке — вкус, к которому невозможно остаться равнодушным

Томатный соус с хреном — яркая альтернатива привычным приправам. По вкусу он напоминает аджику, но вместо острого перца в основе — корень хрена, который придаёт соусу жгучесть и характер. Чеснок усиливает остроту, а помидоры делают вкус мягким и бархатистым. Такой соус станет отличным дополнением к мясу, птице и даже к холодцу, заменив классический магазинный хрен.
помидоры — 1 кг
корень хрена — 300 г
чеснок — 300 г
сахар — 1 ч. л.
уксус 9% — 1 ч. л.
соль — по вкусу
В кастрюле закипятите воду. На каждом помидоре сделайте крестообразный надрез у плодоножки и опустите по 1-2 плода в кипяток на минуту. Достаньте шумовкой, остудите и снимите кожицу. Нарежьте на дольки.
Очистите хрен и чеснок. Пропустите через мясорубку помидоры, затем чеснок и в конце хрен (в этот момент лучше открыть окно — пары будут очень едкими).
Смешайте массу, добавьте сахар, уксус и соль. Перемешайте, переложите в банку и прикройте крышкой. Оставьте на 2-3 дня при комнатной температуре для насыщения вкуса.
Готовый соус переложите в чистую банку и уберите в холодильник.
Чтобы вкус получился более сбалансированным, можно добавить щепотку молотого чёрного перца.
Если любите мягкую остроту, уменьшите количество хрена в два раза.
Соус лучше настоится, если выдержать его не менее 48 часов.
Такой домашний соус хранится в холодильнике несколько недель, а вкус становится только насыщеннее со временем. Отличная заготовка для тех, кто любит пикантные акценты в еде!
Уточнения
Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).
