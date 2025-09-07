Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный сосед в горшке: юкка дарит экзотику и оставляет шрамы
Лёд тает не от трения: новое открытие перевернуло науку
Строим мост к сердцу кошки: простые шаги, чтобы стать избранным для питомца
Бордовый – это любовь: почему этот цвет правит бал в осенней моде 2025 и как его носить
Каймановы острова: тропический оазис для тех, кто готов инвестировать в будущее
Чистота и блеск без лишних трат: секрет безупречной уборки есть на каждой кухне
Миллиарды вложены, а результат таков: Hyundai столкнулся с масштабным задержанием рабочих в Джорджии
Девять лет любви: Патрик Шварценеггер связал себя узами брака — что известно о его жене
Если не остановить сейчас, завтра будет поздно: вирус из Конго пугает планету — в разы опаснее Эболы

Домашний шоколад с маршмеллоу: простой рецепт для создания уютной атмосферы

1:23
Еда

Приготовить ароматный горячий шоколад дома проще, чем кажется. В небольшой кастрюльке соедините молоко, ванильный сахар, несладкий какао-порошок и кусочки тёмного шоколада.

Десерт розовые сердечки
Фото: flickr.com by m01229, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Десерт розовые сердечки

Важные нюансы приготовления

Постепенно нагревайте смесь, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не растворится. Важно не доводить молоко до кипения, чтобы сохранить мягкий вкус и правильную консистенцию.

Украшение и подача

Сахар специально не добавляется — необходимую сладость даст маршмеллоу, который можно добавить в конце. Украсьте напиток мини-зефирками, воздушными взбитыми сливками или шоколадным сиропом. Такой десерт не только согреет, но и создаст атмосферу уюта.

Время и порции

Общее время приготовления — всего 15 минут. Этого достаточно, чтобы порадовать себя и близких двумя порциями настоящего густого горячего шоколада.

Ингредиенты на 2 порции

Молоко - 500 мл

Ванильный сахар - 1 пакетик

Какао-порошок - 1 ст. л. (несладкий)

Тёмный горький шоколад - 80 г

Можно использовать цельное молоко, но с маршмеллоу оно быстро станет слишком сладким.

Шоколадный сироп

Маршмеллоу

Взбитые сливки или спрей-сливки

Уточнения

Маршмэллоу (маршмеллоу; от англ. marshmallow) — кондитерское изделие, напоминающее пастилу.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Шоу-бизнес
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Последние материалы
Бордовый – это любовь: почему этот цвет правит бал в осенней моде 2025 и как его носить
Каймановы острова: тропический оазис для тех, кто готов инвестировать в будущее
Чистота и блеск без лишних трат: секрет безупречной уборки есть на каждой кухне
Миллиарды вложены, а результат таков: Hyundai столкнулся с масштабным задержанием рабочих в Джорджии
Девять лет любви: Патрик Шварценеггер связал себя узами брака — что известно о его жене
Если не остановить сейчас, завтра будет поздно: вирус из Конго пугает планету — в разы опаснее Эболы
Сельские хозяйства Хорватии дали фору: из почти 9000 штруделей создали 3-километровую сладкую линию
Семь тайных знаков, что ваша кошка в депрессии: проверьте питомца, пока не поздно
Россия стала новым домом: что заставило Таисию Повалий срочно покинуть Украину
Веганский корм для собак: диета, которая требует особого внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.