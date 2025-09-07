Домашний шоколад с маршмеллоу: простой рецепт для создания уютной атмосферы

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить ароматный горячий шоколад дома проще, чем кажется. В небольшой кастрюльке соедините молоко, ванильный сахар, несладкий какао-порошок и кусочки тёмного шоколада.

Фото: flickr.com by m01229, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Десерт розовые сердечки

Важные нюансы приготовления

Постепенно нагревайте смесь, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не растворится. Важно не доводить молоко до кипения, чтобы сохранить мягкий вкус и правильную консистенцию.

Украшение и подача

Сахар специально не добавляется — необходимую сладость даст маршмеллоу, который можно добавить в конце. Украсьте напиток мини-зефирками, воздушными взбитыми сливками или шоколадным сиропом. Такой десерт не только согреет, но и создаст атмосферу уюта.

Время и порции

Общее время приготовления — всего 15 минут. Этого достаточно, чтобы порадовать себя и близких двумя порциями настоящего густого горячего шоколада.

Ингредиенты на 2 порции

Молоко - 500 мл

Ванильный сахар - 1 пакетик

Какао-порошок - 1 ст. л. (несладкий)

Тёмный горький шоколад - 80 г

Можно использовать цельное молоко, но с маршмеллоу оно быстро станет слишком сладким.

Шоколадный сироп

Маршмеллоу

Взбитые сливки или спрей-сливки

Уточнения

Маршмэллоу (маршмеллоу; от англ. marshmallow) — кондитерское изделие, напоминающее пастилу.

