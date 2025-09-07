Домашний шоколад с маршмеллоу: простой рецепт для создания уютной атмосферы

Приготовить ароматный горячий шоколад дома проще, чем кажется. В небольшой кастрюльке соедините молоко, ванильный сахар, несладкий какао-порошок и кусочки тёмного шоколада.
Важные нюансы приготовления
Постепенно нагревайте смесь, постоянно помешивая, пока шоколад полностью не растворится. Важно не доводить молоко до кипения, чтобы сохранить мягкий вкус и правильную консистенцию.
Украшение и подача
Сахар специально не добавляется — необходимую сладость даст маршмеллоу, который можно добавить в конце. Украсьте напиток мини-зефирками, воздушными взбитыми сливками или шоколадным сиропом. Такой десерт не только согреет, но и создаст атмосферу уюта.
Время и порции
Общее время приготовления — всего 15 минут. Этого достаточно, чтобы порадовать себя и близких двумя порциями настоящего густого горячего шоколада.
Ингредиенты на 2 порции
Молоко - 500 мл
Ванильный сахар - 1 пакетик
Какао-порошок - 1 ст. л. (несладкий)
Тёмный горький шоколад - 80 г
Можно использовать цельное молоко, но с маршмеллоу оно быстро станет слишком сладким.
Шоколадный сироп
Маршмеллоу
Взбитые сливки или спрей-сливки
Уточнения
Маршмэллоу (маршмеллоу; от англ. marshmallow) — кондитерское изделие, напоминающее пастилу.
