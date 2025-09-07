Вкус и польза: готовим вегетарианские фрикадельки с нутом и овсянкой

Вегетарианские фрикадельки из нута и овсяных хлопьев — альтернатива мясу, которая удивляет вкусом и пользой. Даже те, кто обычно скептически относится к растительным блюдам, остаются довольны их насыщенностью и ароматом.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ фрикадельки

Почему стоит попробовать вегетарианские фрикадельки

Основные ингредиенты — нут и овсяные хлопья. Первый богат белком, второй — клетчаткой, что делает фрикадельки питательными и полезными. Такая комбинация способствует снижению веса, нормализации обмена веществ и укреплению организма.

Как приготовить за 25 минут

Приготовить блюдо просто: достаточно измельчить ингредиенты, сформировать фрикадельки, обвалять в сухарях и запечь или обжарить. На духовку уйдёт всего 25 минут при температуре 200 °С.

Главные ингредиенты и их польза

Рецепт также включает чеснок, петрушку, специи и соевый соус, которые придают насыщенный вкус. Готовые фрикадельки прекрасно сочетаются с томатным, чесночным, йогуртовым или сливочным соусом.

С чем лучше подавать

Подавать их можно с овощным салатом или классическими огурцами. Лёгкие, полезные и быстрые в приготовлении — эти фрикадельки способны завоевать сердце с первой пробы.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.

