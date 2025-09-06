Куриный паштет, который легко обошёл магазинные деликатесы: быстро и без лишних затрат

Куриный паштет — универсальная закуска, которая нравится и детям, и взрослым. Его подают на праздничном столе, используют как быстрый перекус или готовят в качестве основы для бутербродов. Благодаря сочетанию куриного мяса, грибов и сыра блюдо получается нежным, сытным и ароматным. А чтобы вкус стал еще ярче, в паштет добавляют сливочное масло, чеснок и немного бульона, регулируя консистенцию на свой вкус.
Для такого паштета используют куриную грудку — она нежирная, хорошо варится и легко измельчается. Если мясо заморожено, его нужно заранее разморозить. Лук-порей и шампиньоны тщательно моют и обсушивают. Чеснок очищают от шелухи, а сыр натирают на терке. Эти продукты составят основу будущего паштета, а сливочное масло придаст ему мягкость и насыщенность.
Филе нарезают небольшими кусочками и отправляют в кастрюлю с кипящей водой. В бульон добавляют немного соли и несколько горошин душистого перца — они делают мясо более ароматным. Варить курицу нужно около 15 минут, пока она полностью не станет мягкой. Затем мясо вынимают шумовкой и оставляют остывать. Сам бульон не стоит выливать: он пригодится для паштета или для приготовления супа.
Параллельно с варкой курицы подготавливают овощи. Лук-порей мелко нарезают, шампиньоны шинкуют пластинками. Обжаривают их на сливочном масле, пока из грибов не уйдет лишняя жидкость, а кусочки слегка не подрумянятся. В этот момент кухня наполняется приятным грибным ароматом, который позже сделает паштет особенно аппетитным.
Остывшее мясо, обжаренные грибы, лук, чеснок и сыр складывают в чашу блендера. Добавляют немного куриного бульона и оставшееся сливочное масло. Массу измельчают до однородного состояния. Если хочется более нежной текстуры, можно влить еще немного бульона или сливок. Так паштет станет кремовым и будет легко намазываться на хлеб.
Готовый паштет можно подавать в тарталетках, намазывать на ломтики ржаного хлеба или использовать как начинку для канапе. Для красивой подачи хлеб подсушивают на сковороде или в тостере. Такая закуска украсит праздничный стол и понравится гостям своей простотой и насыщенным вкусом.
Куриный паштет из грибов и сыра — это пример того, как из простых продуктов можно приготовить изысканную закуску. Он получается вкусным, питательным и подходит для любого случая.
Уточнения
Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
