Куриный паштет, который легко обошёл магазинные деликатесы: быстро и без лишних затрат

Еда

Куриный паштет — универсальная закуска, которая нравится и детям, и взрослым. Его подают на праздничном столе, используют как быстрый перекус или готовят в качестве основы для бутербродов. Благодаря сочетанию куриного мяса, грибов и сыра блюдо получается нежным, сытным и ароматным. А чтобы вкус стал еще ярче, в паштет добавляют сливочное масло, чеснок и немного бульона, регулируя консистенцию на свой вкус.

Куриный паштет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриный паштет

Подготовка ингредиентов

Для такого паштета используют куриную грудку — она нежирная, хорошо варится и легко измельчается. Если мясо заморожено, его нужно заранее разморозить. Лук-порей и шампиньоны тщательно моют и обсушивают. Чеснок очищают от шелухи, а сыр натирают на терке. Эти продукты составят основу будущего паштета, а сливочное масло придаст ему мягкость и насыщенность.

Варка курицы

Филе нарезают небольшими кусочками и отправляют в кастрюлю с кипящей водой. В бульон добавляют немного соли и несколько горошин душистого перца — они делают мясо более ароматным. Варить курицу нужно около 15 минут, пока она полностью не станет мягкой. Затем мясо вынимают шумовкой и оставляют остывать. Сам бульон не стоит выливать: он пригодится для паштета или для приготовления супа.

Грибы и лук

Параллельно с варкой курицы подготавливают овощи. Лук-порей мелко нарезают, шампиньоны шинкуют пластинками. Обжаривают их на сливочном масле, пока из грибов не уйдет лишняя жидкость, а кусочки слегка не подрумянятся. В этот момент кухня наполняется приятным грибным ароматом, который позже сделает паштет особенно аппетитным.

Соединение компонентов

Остывшее мясо, обжаренные грибы, лук, чеснок и сыр складывают в чашу блендера. Добавляют немного куриного бульона и оставшееся сливочное масло. Массу измельчают до однородного состояния. Если хочется более нежной текстуры, можно влить еще немного бульона или сливок. Так паштет станет кремовым и будет легко намазываться на хлеб.

Подача

Готовый паштет можно подавать в тарталетках, намазывать на ломтики ржаного хлеба или использовать как начинку для канапе. Для красивой подачи хлеб подсушивают на сковороде или в тостере. Такая закуска украсит праздничный стол и понравится гостям своей простотой и насыщенным вкусом.

Советы по приготовлению

  • Если заменить лук-порей на репчатый, вкус будет чуть более острым, но не менее интересным.
  • Для пикантности можно добавить щепотку мускатного ореха или немного свежемолотого черного перца.
  • Домашний паштет хранится в холодильнике не более трёх дней, поэтому лучше готовить его порционно.
  • Если хочется сделать блюдо более легким, количество масла можно уменьшить, а вместо сливок использовать нежирный йогурт.

Куриный паштет из грибов и сыра — это пример того, как из простых продуктов можно приготовить изысканную закуску. Он получается вкусным, питательным и подходит для любого случая.

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
