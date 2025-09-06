Запеканка, которая выглядит как торт: гости не поверят, что внутри

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Творожная запеканка с дыней — лёгкий и эффектный десерт, который приятно удивит и внешним видом, и вкусом. В разрезе она смотрится особенно красиво: нежное творожное тесто обволакивает сочную фруктовую начинку. Для лучшего результата выбирайте творог пожирнее или добавьте немного сметаны, а в качестве начинки используйте крупный кусок дыни — так пирог получится особенно выразительным.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится 700 г творога жирностью 9%, два яйца, около 200 г мякоти дыни, 65 г манной крупы, 75 г сахара и щепотка соли. Для украшения можно использовать свежие ягоды.

Как готовить

Сначала взбейте в блендере творог с манкой, сахаром, солью и яйцами до однородной массы. Дыню очистите, уберите семена и постарайтесь вырезать кусок толщиной около 2 см. Если не получится сохранить форму, просто нарежьте её кубиками среднего размера.

Форму для выпечки застелите пергаментом, выложите ⅔ теста, затем разместите дыню, а сверху равномерно распределите оставшееся тесто. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до появления румяной корочки.

Подача

Перед подачей украсьте запеканку свежими ягодами — это придаст десерту яркость и сделает его ещё более аппетитным. Такая выпечка подойдёт и к семейному завтраку, и к праздничному столу.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
