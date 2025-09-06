Картофельное пюре как шёлк: австрийский шеф открыл главный секрет идеальной текстуры

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельное пюре — это гораздо больше, чем просто гарнир. С помощью техник австрийского шеф-повара Иоганна Лафера вы сможете превратить его в нежное, воздушное и насыщенное блюдо, которое станет звездой любого ужина. Его секреты — пропаривание картофеля вместо варки и добавление взбитых сливок для идеальной текстуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Печень с беконом, луком и картофельным пюре

Рецепт картофельного пюре по методу Лафера

Ингредиенты (на 4 порции):

600 г рассыпчатого картофеля (сорта "Адирондак", "Русский белый", "Юкон Голд")

100 мл молока

150 мл взбитых сливок (33% жирности)

50 г холодного сливочного масла

Соль, свежемолотый белый перец, мускатный орех

Пошаговый метод приготовления

Очистите и нарежьте клубни одинаковыми кубиками.

Важно: готовьте на пару 15-20 минут до мягкости. Это сохраняет вкус и крахмалистость. В сотейнике подогрейте молоко и взбитые сливки (не кипятите!). Добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Пока картофель горячий, пропустите его через пресс или рисовер. Избегайте блендера — он сделает массу клейкой. Влейте теплую молочно-сливочную смесь в картофель, перемешайте лопаткой. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и вмешайте до полного растворения.

Почему это работает? 3 секрета шефа

Пар вместо варки - картофель не впитывает лишнюю воду и сохраняет насыщенный вкус.

- картофель не впитывает лишнюю воду и сохраняет насыщенный вкус. Взбитые сливки - создают шелковистую текстуру без избытка масла.

- создают шелковистую текстуру без избытка масла. Холодное масло в конце - равномерно распределяется, не расслаиваясь.

С чем подавать?

С мясными блюдами: шницелем, тушёной говядиной, рагу.

Как основа для запеканок или пирогов с начинкой.

С яйцом-пашот и трюфельным маслом — для изысканного завтрака, советует iglanc.cz.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла, соли и перца.



