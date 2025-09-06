Картофельное пюре как шёлк: австрийский шеф открыл главный секрет идеальной текстуры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Картофельное пюре — это гораздо больше, чем просто гарнир. С помощью техник австрийского шеф-повара Иоганна Лафера вы сможете превратить его в нежное, воздушное и насыщенное блюдо, которое станет звездой любого ужина. Его секреты — пропаривание картофеля вместо варки и добавление взбитых сливок для идеальной текстуры.

Печень с беконом, луком и картофельным пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Печень с беконом, луком и картофельным пюре

Рецепт картофельного пюре по методу Лафера

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 600 г рассыпчатого картофеля (сорта "Адирондак", "Русский белый", "Юкон Голд")
  • 100 мл молока
  • 150 мл взбитых сливок (33% жирности)
  • 50 г холодного сливочного масла
  • Соль, свежемолотый белый перец, мускатный орех

Пошаговый метод приготовления

  1. Очистите и нарежьте клубни одинаковыми кубиками.
    Важно: готовьте на пару 15-20 минут до мягкости. Это сохраняет вкус и крахмалистость.
  2. В сотейнике подогрейте молоко и взбитые сливки (не кипятите!).
  3. Добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха.
  4. Пока картофель горячий, пропустите его через пресс или рисовер. Избегайте блендера — он сделает массу клейкой.
  5. Влейте теплую молочно-сливочную смесь в картофель, перемешайте лопаткой.
  6. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и вмешайте до полного растворения.

Почему это работает? 3 секрета шефа

  • Пар вместо варки - картофель не впитывает лишнюю воду и сохраняет насыщенный вкус.
  • Взбитые сливки - создают шелковистую текстуру без избытка масла.
  • Холодное масло в конце - равномерно распределяется, не расслаиваясь.

С чем подавать?

  • С мясными блюдами: шницелем, тушёной говядиной, рагу.
  • Как основа для запеканок или пирогов с начинкой.
  • С яйцом-пашот и трюфельным маслом — для изысканного завтрака, советует iglanc.cz.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла, соли и перца.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
