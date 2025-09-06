Картофельное пюре как шёлк: австрийский шеф открыл главный секрет идеальной текстуры

Картофельное пюре — это гораздо больше, чем просто гарнир. С помощью техник австрийского шеф-повара Иоганна Лафера вы сможете превратить его в нежное, воздушное и насыщенное блюдо, которое станет звездой любого ужина. Его секреты — пропаривание картофеля вместо варки и добавление взбитых сливок для идеальной текстуры.
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Рецепт картофельного пюре по методу Лафера
Ингредиенты (на 4 порции):
600 г рассыпчатого картофеля (сорта "Адирондак", "Русский белый", "Юкон Голд")
100 мл молока
150 мл взбитых сливок (33% жирности)
50 г холодного сливочного масла
Соль, свежемолотый белый перец, мускатный орех
Пошаговый метод приготовления
Очистите и нарежьте клубни одинаковыми кубиками. Важно: готовьте на пару 15-20 минут до мягкости. Это сохраняет вкус и крахмалистость.
В сотейнике подогрейте молоко и взбитые сливки (не кипятите!).
Добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха.
Пока картофель горячий, пропустите его через пресс или рисовер. Избегайте блендера — он сделает массу клейкой.
Влейте теплую молочно-сливочную смесь в картофель, перемешайте лопаткой.
Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и вмешайте до полного растворения.
Почему это работает? 3 секрета шефа
Пар вместо варки - картофель не впитывает лишнюю воду и сохраняет насыщенный вкус.
Взбитые сливки - создают шелковистую текстуру без избытка масла.
Холодное масло в конце - равномерно распределяется, не расслаиваясь.
С чем подавать?
С мясными блюдами: шницелем, тушёной говядиной, рагу.
Как основа для запеканок или пирогов с начинкой.
С яйцом-пашот и трюфельным маслом — для изысканного завтрака, советует iglanc.cz.
Уточнения
Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла, соли и перца.