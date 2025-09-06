Секрет хрустящего урожая: превращаем помидоры в чипсы без капли масла — готовим дома
2:03
Your browser does not support the audio element.
06.09.2025 06:17
Сезон томатов в разгаре, и если вы ищете способ сохранить урожай и приготовить полезный перекус — эти хрустящие чипсы из вяленых томатов станут идеальным решением. Они готовятся без масла, сохраняют насыщенный вкус летних помидоров и требуют минимальных усилий.
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушёные помидоры
Простой рецепт чипсов из вяленых томатов
Ингредиенты:
Свежие помидоры (любые: черри, сливки, бифштекс, желтые грушевидные)
Сушеный базилик
Морская соль (или другая крупная соль)
Пошаговое приготовление
Вымойте и обсушите томаты.
Нарежьте их поперек на тонкие кружочки толщиной 3-5 мм. Для мелких помидоров (черри) режьте вдоль.
Разложите ломтики в один слой на решетках дегидратора или противне (застеленном пергаментом).
Посыпьте каждый ломтик щепоткой соли и сушеным базиликом.
Сушка в дегидраторе: Сушите при 70°C 10-12 часов до хрустящей текстуры.
Сушка в духовке: Разогрейте до 90-100°C с режимом конвекции. Сушите 2-3 часа, приоткрыв дверцу для выхода влаги.
Чипсы должны быть сухими, ломкими, без мягких участков, пишет centrum.cz.
Хранение
Остудите и пересыпьте в герметичную стеклянную банку. Храните в сухом месте до 3 месяцев.
Почему это работает?
Любые помидоры: Подходят даже слегка перезревшие, но не испорченные.
Без лишних ингредиентов: Соль и базилик подчеркивают натуральный вкус.
Универсальность: Чипсы можно использовать как закуску, добавлять в салаты, супы или сендвичи. Идеи подачи
Как полезный снэк вместо картофельных чипсов.
Вместо сухариков в салате "Капрезе".
Размолотые в порошок — как вкусовую добавку к пасте или соусам.
Приятного аппетита и продуктивного сезона!
Уточнения
или Тома́т помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён ( ) семейства Паслёновые ( Solanum ). Solanaceae
Оперативные новости
Не пропусти важное
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру