Секрет хрустящего урожая: превращаем помидоры в чипсы без капли масла — готовим дома

Еда

Сезон томатов в разгаре, и если вы ищете способ сохранить урожай и приготовить полезный перекус — эти хрустящие чипсы из вяленых томатов станут идеальным решением. Они готовятся без масла, сохраняют насыщенный вкус летних помидоров и требуют минимальных усилий.

Сушёные помидоры
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушёные помидоры

Простой рецепт чипсов из вяленых томатов

Ингредиенты:

  • Свежие помидоры (любые: черри, сливки, бифштекс, желтые грушевидные)
  • Сушеный базилик
  • Морская соль (или другая крупная соль)

Пошаговое приготовление

  1. Вымойте и обсушите томаты.
  2. Нарежьте их поперек на тонкие кружочки толщиной 3-5 мм. Для мелких помидоров (черри) режьте вдоль.
  3. Разложите ломтики в один слой на решетках дегидратора или противне (застеленном пергаментом).
  4. Посыпьте каждый ломтик щепоткой соли и сушеным базиликом.
  5. Сушка в дегидраторе: Сушите при 70°C 10-12 часов до хрустящей текстуры.
  6. Сушка в духовке: Разогрейте до 90-100°C с режимом конвекции. Сушите 2-3 часа, приоткрыв дверцу для выхода влаги.

Чипсы должны быть сухими, ломкими, без мягких участков, пишет centrum.cz.

Хранение

Остудите и пересыпьте в герметичную стеклянную банку. Храните в сухом месте до 3 месяцев.

Почему это работает?

  • Любые помидоры: Подходят даже слегка перезревшие, но не испорченные.
  • Без лишних ингредиентов: Соль и базилик подчеркивают натуральный вкус.
  • Универсальность: Чипсы можно использовать как закуску, добавлять в салаты, супы или сендвичи.

Идеи подачи

  • Как полезный снэк вместо картофельных чипсов.
  • Вместо сухариков в салате "Капрезе".
  • Размолотые в порошок — как вкусовую добавку к пасте или соусам.

Приятного аппетита и продуктивного сезона!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
