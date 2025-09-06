Секрет хрустящего урожая: превращаем помидоры в чипсы без капли масла — готовим дома

Еда

Сезон томатов в разгаре, и если вы ищете способ сохранить урожай и приготовить полезный перекус — эти хрустящие чипсы из вяленых томатов станут идеальным решением. Они готовятся без масла, сохраняют насыщенный вкус летних помидоров и требуют минимальных усилий.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушёные помидоры

Простой рецепт чипсов из вяленых томатов

Ингредиенты:

Свежие помидоры (любые: черри, сливки, бифштекс, желтые грушевидные)

Сушеный базилик

Морская соль (или другая крупная соль)

Пошаговое приготовление

Вымойте и обсушите томаты. Нарежьте их поперек на тонкие кружочки толщиной 3-5 мм. Для мелких помидоров (черри) режьте вдоль. Разложите ломтики в один слой на решетках дегидратора или противне (застеленном пергаментом). Посыпьте каждый ломтик щепоткой соли и сушеным базиликом. Сушка в дегидраторе: Сушите при 70°C 10-12 часов до хрустящей текстуры. Сушка в духовке: Разогрейте до 90-100°C с режимом конвекции. Сушите 2-3 часа, приоткрыв дверцу для выхода влаги.

Чипсы должны быть сухими, ломкими, без мягких участков, пишет centrum.cz.

Хранение

Остудите и пересыпьте в герметичную стеклянную банку. Храните в сухом месте до 3 месяцев.

Почему это работает?

Любые помидоры: Подходят даже слегка перезревшие, но не испорченные.

Подходят даже слегка перезревшие, но не испорченные. Без лишних ингредиентов: Соль и базилик подчеркивают натуральный вкус.

Соль и базилик подчеркивают натуральный вкус. Универсальность: Чипсы можно использовать как закуску, добавлять в салаты, супы или сендвичи.

Идеи подачи

Как полезный снэк вместо картофельных чипсов.

Вместо сухариков в салате "Капрезе".

Размолотые в порошок — как вкусовую добавку к пасте или соусам.

Приятного аппетита и продуктивного сезона!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

