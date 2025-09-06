Не кладите это в морозилку: 5 продуктов, которые вы испортите заморозкой

Морозильная камера — верный помощник в борьбе с пищевыми отходами, но она подходит далеко не для всех продуктов. Некоторые из них после заморозки полностью теряют вкус, текстуру и аппетитный вид.

Вот главные "жертвы" низких температур, которых стоит хранить только в холодильнике или при комнатной температуре.

Продукты, которые не стоит держать в морозилке

Сочные овощи и зелень. Огурцы, салат, капуста, сельдерей, редис и другие овощи с высоким содержанием воды после заморозки превращаются в мягкую, водянистую массу. Кристаллы льда разрушают их клеточную структуру, и после разморозки они теряют хруст и свежесть. Сливочные молочные продукты. Йогурт, сметана, кефир, творожные сыры и мягкие сыры (например, моцарелла или бри) при разморозке расслаиваются, становятся зернистыми и теряют вкус. Хотя они остаются безопасными для употребления, их текстура безвозвратно портится. Варёные макароны и крупы. После заморозки макароны становятся резиновыми и размягчёнными, а рис или греча — кашеобразными. Готовые блюда с крупами лучше не замораживать — они почти всегда разочаровывают после разогрева. Яйца в скорлупе и варёные яйца. Сырые яйца в скорлупе при заморозке расширяются и трескаются, а варёные белки становятся "резиновыми" и неаппетитными. Если нужно заморозить яйца, лучше взбить их и убрать в контейнере. Соусы на основе майонеза или сливок. Такие соусы при разморозке расслаиваются, становятся водянистыми и теряют однородность. Например, голландский соус или айоли после морозилки уже не спасти.

Что можно и нужно замораживать

Мясо, птицу, рыбу и морепродукты

Хлеб и выпечку

Твёрдые сыры (предварительно натёртые)

Овощи с низким содержанием воды (кукуруза, горох, броколи — после бланширования)

Готовые супы, рагу и бульоны (без картофеля и макарон)

Морозилка — отличный инструмент, но важно использовать её с умом. Сочные овощи, сливочные продукты и готовые гарниры лучше употреблять свежими, чтобы насладиться их вкусом и текстурой в полной мере, пишет divany.hu.

