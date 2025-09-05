3 ингредиента — и тесто готово: раскройте секрет нежнейшего йогуртового печенья, тающего во рту

Это печенье — идеальный вариант для тех, кто любит полезные и простые в приготовлении десерты. Оно обладает мягкой и слоистой текстурой, как классическое печенье, но готовится всего из трёх ингредиентов и содержит больше белка. Тесто не требует раскатки, а процесс приготовления занимает около 30 минут.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Печенье

Ингредиенты:

240 г муки,

2 ч. л. разрыхлителя,

1/4 ч. л. соли,

250 г (1 стакан) греческого йогурта,

60 г замороженного сливочного масла + 1 ст. л. для смазывания.

Советы по ингредиентам:

Если вам не нравится лёгкая пикантность йогурта, замените его творогом — вкус будет нейтральным.

Использование замороженного масла обеспечивает нежность и слоёность печенья, пишет kirbiecravings.com.

Как приготовить:

Натрите масло на тёрке и уберите в морозилку на 5–7 минут. В миске смешайте муку с замороженным маслом до однородности. Добавьте йогурт и замесите тесто. Сформируйте из теста прямоугольник толщиной около 2,5 см и разрежьте на 9 частей. Выложите печенье на противень, смажьте растопленным маслом. Выпекайте до золотистого цвета при 180°C примерно 15–20 минут. Дайте немного остыть перед подачей.

Идеи подачи

Подавайте печенье с джемом, мёдом, свежими ягодами или ореховой пастой. Оно отлично сочетается с чаем, кофе или молоком.

Особенности текстуры

Печенье получается мягким, влажным и нежным, с лёгкой слоистостью. Его вкус менее солёный, чем у традиционного, с тонкой пикантной ноткой йогурта. Если хотите усилить солёность, добавьте щепотку соли в тесто.

Вариации

Для меньшего размера разделите тесто на 12 частей, для большего — на 6.

Добавьте в тесто ваниль, цедру лимона или шоколадную крошку для разнообразия.

Это печенье — отличный вариант полезного перекуса, который поразит вас простотой приготовления и нежным вкусом!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

