3 ингредиента — и тесто готово: раскройте секрет нежнейшего йогуртового печенья, тающего во рту

Это печенье — идеальный вариант для тех, кто любит полезные и простые в приготовлении десерты. Оно обладает мягкой и слоистой текстурой, как классическое печенье, но готовится всего из трёх ингредиентов и содержит больше белка. Тесто не требует раскатки, а процесс приготовления занимает около 30 минут.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Печенье
Ингредиенты:
240 г муки,
2 ч. л. разрыхлителя,
1/4 ч. л. соли,
250 г (1 стакан) греческого йогурта,
60 г замороженного сливочного масла + 1 ст. л. для смазывания.
Советы по ингредиентам:
Если вам не нравится лёгкая пикантность йогурта, замените его творогом — вкус будет нейтральным.
Использование замороженного масла обеспечивает нежность и слоёность печенья, пишет kirbiecravings.com.
Как приготовить:
Натрите масло на тёрке и уберите в морозилку на 5–7 минут.
В миске смешайте муку с замороженным маслом до однородности.
Добавьте йогурт и замесите тесто.
Сформируйте из теста прямоугольник толщиной около 2,5 см и разрежьте на 9 частей.
Выложите печенье на противень, смажьте растопленным маслом.
Выпекайте до золотистого цвета при 180°C примерно 15–20 минут.
Дайте немного остыть перед подачей.
Идеи подачи
Подавайте печенье с джемом, мёдом, свежими ягодами или ореховой пастой. Оно отлично сочетается с чаем, кофе или молоком.
Особенности текстуры
Печенье получается мягким, влажным и нежным, с лёгкой слоистостью. Его вкус менее солёный, чем у традиционного, с тонкой пикантной ноткой йогурта. Если хотите усилить солёность, добавьте щепотку соли в тесто.
Вариации
Для меньшего размера разделите тесто на 12 частей, для большего — на 6.
Добавьте в тесто ваниль, цедру лимона или шоколадную крошку для разнообразия.
Это печенье — отличный вариант полезного перекуса, который поразит вас простотой приготовления и нежным вкусом!
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.