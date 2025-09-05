Никто не поверит, что это не мясо: главный секрет вкуса овощной лазаньи

Это божественное блюдо объединяет слоистые ингредиенты, создавая настоящую симфонию вкусов. Каждый слой представляет собой уникальное сочетание свежих овощей, расплавленного сыра и ароматного соуса из перца.
1. Нарежьте красный перец небольшими кусочками и взбейте его блендером, в кастрюле на минимальном огне с щепоткой соли подготовить эту массу до сиропообразной консистенции.
2. Цуккини очистите и нарежьте длинными ломтиками. Разложите на подносе, посолите и оставьте постоять.
3. Баклажаны очистите и нарежьте круглыми ломтиками, затем посолите и дайте им постоять.
4. Очистите жёлтый перец и нарежьте длинными полосками.
5. Смажьте форму маслом и выложите лаваш на дно. Сбрызните соусом из перца, добавьте листья базилика и тёртый пармезан.
6. Чередуйте овощи с прямоугольными кусками из лаваша. Прижимайте их плотно, чтобы сформировать вертикальную "лазанью". Затем смажьте маслом, накройте фольгой и запекайте при 180 °C в течение 25-30 минут.
Уточнения
Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.
Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.