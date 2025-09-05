Никто не поверит, что это не мясо: главный секрет вкуса овощной лазаньи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Это божественное блюдо объединяет слоистые ингредиенты, создавая настоящую симфонию вкусов. Каждый слой представляет собой уникальное сочетание свежих овощей, расплавленного сыра и ароматного соуса из перца.

Лазанья
Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лазанья

Ингредиенты

  • 800 г красного болгарского перца;
  • 600 г баклажан;
  • 400 г цуккини;
  • 3 красных лука;
  • 2 жёлтых перца;
  • лаваш;
  • тёртый пармезан, 200 г;
  • свежий базилик;
  • оливковое масло первого холодного отжима;
  • соль.

Процесс приготовления

1. Нарежьте красный перец небольшими кусочками и взбейте его блендером, в кастрюле на минимальном огне с щепоткой соли подготовить эту массу до сиропообразной консистенции.

2. Цуккини очистите и нарежьте длинными ломтиками. Разложите на подносе, посолите и оставьте постоять.

3. Баклажаны очистите и нарежьте круглыми ломтиками, затем посолите и дайте им постоять.

4. Очистите жёлтый перец и нарежьте длинными полосками.

5. Смажьте форму маслом и выложите лаваш на дно. Сбрызните соусом из перца, добавьте листья базилика и тёртый пармезан.

6. Чередуйте овощи с прямоугольными кусками из лаваша. Прижимайте их плотно, чтобы сформировать вертикальную "лазанью". Затем смажьте маслом, накройте фольгой и запекайте при 180 °C в течение 25-30 минут.

Уточнения

Пармеза́н (фр. parmesan), или пармиджано-реджано (итал. Parmigiano Reggiano, то есть «пармский-реджийский») — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
