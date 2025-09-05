Забудьте про испорченные бананы: вот где их нужно хранить, чтобы они оставались вкусными

Бананы не переносят низкие температуры: в холоде замедляется процесс созревания, нарушается развитие сахаров и ароматизаторов.

Где хранить бананы?

Идеальная температура для хранения бананов — 15-20 °C в хорошо проветриваемом месте. Лучше всего повесить бананы, чтобы они не соприкасались с поверхностью, это поможет избежать тёмных пятен и неравномерного созревания.

Бананы выделяют этилен, который ускоряет созревание других фруктов (киви и яблоки).

Как использовать бананы в кулинарии?

Зелёные бананы отлично подходят в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.

Жёлтые бананы идеальны для завтраков с йогуртом или в салатах.

Когда появляются коричневые пятна, бананы максимально сладкие и подходят для кондитерских изделий — например, бананового хлеба, блинов, смузи или в качестве натурального подсластителя в выпечке.

