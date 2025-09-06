В этой версии пунша Титаник нет ничего опасного – смотря как его приготовить

Пунш "Титаник": вкусно, но опасно, однако имеются варианты и для непьющих.
Классические ингредиенты для двоих
Для основы понадобятся по 2 бутылки водки (или белого рома Bacardi), джина и синего ликёра кюрасао, а также 4 упаковки соков — ананасового, бананового и бутылки маракуйи. Дополняют вкус консервированные мандарины, персики и две упаковки замороженной (или свежей) клубники.
Как готовить
Слейте сироп с фруктов, а сами ингредиенты перемешайте в большой ёмкости — подойдёт кастрюля или ведро на 10 литров. Оставьте настаиваться несколько часов.
Подача
Напиток можно разливать как самостоятельный коктейль — смешивайте крепкую основу с соком порционно и украшайте фруктами.
Название выбрано не случайно, ведь если вы выпьете слишком много этого напитка, с вами случится то же самое, что и с «Титаником».
Лёгкие версии без алкоголя
Закуски
Холодные
Горячие
Десерты
Приготовьте пунш заранее и держите его охлаждённым.
Обязательно предложите гостям безалкогольные альтернативы.
Используйте яркие украшения для стаканов: дольки ананаса, вишни, коктейльные зонтики.
Расставьте закуски в разных зонах, чтобы избежать очередей.
Уточнения
Кюраса́о (нидерл Curaçao) — ароматный ликёр, вырабатываемый из винного спирта с добавлением высушенной апельсиновой корки, мускатного ореха, гвоздики и корицы. Может быть оранжевым, голубым, зеленоватым либо бесцветным.
Топпинг или топинг (от англ. topping — вершина) — ингредиент блюда, придающий ему вкусовую и эстетическую завершённость.
Канапе́ (фр canapé) — маленькие открытые фигурные бутерброды круглой формы на хлебе, слоёной выпечке или сухом печенье, по своему привлекательному виду похожие на мелкие пирожные.
