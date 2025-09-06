В этой версии пунша Титаник нет ничего опасного – смотря как его приготовить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Пунш "Титаник": вкусно, но опасно, однако имеются варианты и для непьющих.

Алкогольный коктейль в баре
Фото: Wikimedia Commons by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкогольный коктейль в баре

Классические ингредиенты для двоих

Для основы понадобятся по 2 бутылки водки (или белого рома Bacardi), джина и синего ликёра кюрасао, а также 4 упаковки соков — ананасового, бананового и бутылки маракуйи. Дополняют вкус консервированные мандарины, персики и две упаковки замороженной (или свежей) клубники.

Как готовить

Слейте сироп с фруктов, а сами ингредиенты перемешайте в большой ёмкости — подойдёт кастрюля или ведро на 10 литров. Оставьте настаиваться несколько часов.

Подача

Напиток можно разливать как самостоятельный коктейль — смешивайте крепкую основу с соком порционно и украшайте фруктами.

Название выбрано не случайно, ведь если вы выпьете слишком много этого напитка, с вами случится то же самое, что и с «Титаником».

Лёгкие версии без алкоголя

  • «Тропический закат»: ананасовый + апельсиновый сок + кокосовый сироп + кубики льда.
  • «Фруктовый бриз»: банановый сок + маракуйя + газированная вода.
  • «Детский Титаник»: смесь соков с дольками клубники и мандарина, украшенная вишней.

Закуски

Холодные

  • Канапе с сыром и виноградом
  • Мини-бутерброды с лососем и сливочным сыром
  • Сет из фруктов (ананас, клубника, цитрусовые)

Горячие

  • Мини-шашлычки из курицы в маринаде
  • Спринг-роллы с овощами
  • Пицца на тонком тесте небольшими кусочками

 Десерты

  • Фруктовый салат с мятой
  • Мини-чизкейки или пирожные «эклеры»
  • Мороженое с топпингами и свежими ягодами 

Приготовьте пунш заранее и держите его охлаждённым.
Обязательно предложите гостям безалкогольные альтернативы.
Используйте яркие украшения для стаканов: дольки ананаса, вишни, коктейльные зонтики.
Расставьте закуски в разных зонах, чтобы избежать очередей.

Уточнения

Кюраса́о (нидерл  Curaçao) — ароматный ликёр, вырабатываемый из винного спирта с добавлением высушенной апельсиновой корки, мускатного ореха, гвоздики и корицы. Может быть оранжевым, голубым, зеленоватым либо бесцветным.

Топпинг или топинг (от англ. topping — вершина) — ингредиент блюда, придающий ему вкусовую и эстетическую завершённость.

Канапе́ (фр  canapé) — маленькие открытые фигурные бутерброды круглой формы на хлебе, слоёной выпечке или сухом печенье, по своему привлекательному виду похожие на мелкие пирожные.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
