Кремовый скрэмбл за 5 минут: нежный завтрак, который хочется готовить снова и снова

Скрэмбл — простое, но очень изысканное блюдо, которое любят за его нежную, кремовую текстуру. В отличие от омлета, он не должен быть плотным или поджаристым. Правильный скрэмбл напоминает мягкую кашицу, где каждый кусочек тает во рту.
Ингредиенты
Для одной порции понадобятся два яйца, кусочек сливочного масла (около 30 г), щепотка соли и немного молотого чёрного перца. Для украшения можно использовать помидоры черри и микрозелень — они сделают подачу более яркой и аппетитной.
Подготовка
Возьмите небольшую миску, венчик и сковороду диаметром 12-15 см. Лучше, если яичной массе будет "тесновато" — так она прожарится равномернее и сохранит воздушность. Тарелку для подачи тоже приготовьте заранее, желательно слегка подогретую.
Приготовление
Разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли и аккуратно перемешайте венчиком или вилкой до однородности. Важно не взбивать слишком энергично и не допускать образования пены. На сковороде растопите сливочное масло на среднем огне — оно должно зашипеть, но не потемнеть.
Влейте яичную массу и сразу начинайте перемешивать. На протяжении 3-4 минут поднимайте массу со дна, разбивайте образующиеся комки и перемещайте их в центр. Не останавливайтесь: скрэмбл требует постоянного внимания. В середине приготовления можно добавить натёртый сыр, ветчину или зелень — они придадут блюду дополнительный вкус.
Когда яйца станут мягкими и кремовыми, снимите сковороду с огня и выложите скрэмбл на тарелку. Приправьте молотым перцем, украсьте черри и микрозеленью.