Кремовый скрэмбл за 5 минут: нежный завтрак, который хочется готовить снова и снова

1:52
Еда

Скрэмбл — простое, но очень изысканное блюдо, которое любят за его нежную, кремовую текстуру. В отличие от омлета, он не должен быть плотным или поджаристым. Правильный скрэмбл напоминает мягкую кашицу, где каждый кусочек тает во рту.

Скрэмбл с томатами и микрозеленью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скрэмбл с томатами и микрозеленью

Ингредиенты

Для одной порции понадобятся два яйца, кусочек сливочного масла (около 30 г), щепотка соли и немного молотого чёрного перца. Для украшения можно использовать помидоры черри и микрозелень — они сделают подачу более яркой и аппетитной.

Подготовка

Возьмите небольшую миску, венчик и сковороду диаметром 12-15 см. Лучше, если яичной массе будет "тесновато" — так она прожарится равномернее и сохранит воздушность. Тарелку для подачи тоже приготовьте заранее, желательно слегка подогретую.

Приготовление

Разбейте яйца в миску, добавьте щепотку соли и аккуратно перемешайте венчиком или вилкой до однородности. Важно не взбивать слишком энергично и не допускать образования пены. На сковороде растопите сливочное масло на среднем огне — оно должно зашипеть, но не потемнеть.

Влейте яичную массу и сразу начинайте перемешивать. На протяжении 3-4 минут поднимайте массу со дна, разбивайте образующиеся комки и перемещайте их в центр. Не останавливайтесь: скрэмбл требует постоянного внимания. В середине приготовления можно добавить натёртый сыр, ветчину или зелень — они придадут блюду дополнительный вкус.

Когда яйца станут мягкими и кремовыми, снимите сковороду с огня и выложите скрэмбл на тарелку. Приправьте молотым перцем, украсьте черри и микрозеленью.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
