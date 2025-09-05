Брауни с сюрпризом: десерт, который удивит даже тех, кто пробовал всё на свете

Шоколадный брауни — это один из тех десертов, который невозможно спутать ни с чем другим. Благодаря большому количеству тёмного шоколада, сливочного масла и яиц он получается влажным, насыщенным и тягучим, больше напоминающим конфету, чем привычную выпечку. Для праздничного стола брауни можно подать в необычном виде — украсив его "глазами" из белого шоколада.
Ингридиенты
Шоколадная тянучка готовится из доступных продуктов, но именно их сочетание даёт ту самую насыщенность вкуса. Для теста понадобятся сливочное масло (145 г), тёмный шоколад (120 г), какао-порошок (50 г), немного эспрессо (18 г), два вида сахара — тростниковый (50 г) и белый (150 г), а также ванильный экстракт (7 г), пшеничная мука (65 г), соль (7 г), три яйца и шоколадные капли (110 г). Для украшения используют белый шоколад (45 г), мёд (17,5 г), ещё немного шоколадных капель (60 г), молоко (18 г) и каплю чёрного пищевого красителя.
Подготовка к выпечке
Для работы понадобится квадратная форма размером 20x20 см, застеленная пергаментом. Также пригодятся миксер, сито, миски, кондитерский мешок и тонкая кисть.
Сначала растопите белый шоколад с мёдом и оставьте его под плёнкой при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 175 °C. В отдельной ёмкости растопите сливочное масло, затем соедините его с тёмным шоколадом, порошком эспрессо и частью какао.
Приготовление теста
Яйца взбейте с сахаром, тростниковым сахаром, солью и ванилью до густой и пышной массы. Постепенно введите в неё шоколадную смесь, продолжая аккуратно перемешивать. Затем добавьте просеянную муку и оставшийся какао-порошок, вмешайте шоколадные капли. Получившееся тесто должно быть однородным и густым.
Выложите массу в форму, разровняйте и выпекайте 25-30 минут. Готовый брауни внутри остаётся слегка влажным. Пока он остывает, сделайте небольшие углубления в центре каждого будущего квадрата.
Украшение десерта
Белый шоколад, который вы подготовили заранее, разделите на порции и скатайте в шарики — это будут "глаза". На каждом нарисуйте радужку растопленным шоколадом, а затем добавьте зрачок чёрным красителем. Крем из шоколадных капель с молоком используйте, чтобы изобразить веки. После застывания украшения закрепите их в углублениях брауни.
Подача
Когда десерт остынет и шоколад застынет, разрежьте его на порции и подавайте к столу. Лучше всего такие брауни сочетаются с чашкой крепкого чёрного кофе — горечь напитка выгодно оттеняет насыщенный вкус шоколада.