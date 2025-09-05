Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Брауни с сюрпризом: десерт, который удивит даже тех, кто пробовал всё на свете

3:15
Еда

Шоколадный брауни — это один из тех десертов, который невозможно спутать ни с чем другим. Благодаря большому количеству тёмного шоколада, сливочного масла и яиц он получается влажным, насыщенным и тягучим, больше напоминающим конфету, чем привычную выпечку. Для праздничного стола брауни можно подать в необычном виде — украсив его "глазами" из белого шоколада.

Шоколадные брауни с глазами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шоколадные брауни с глазами

Ингридиенты

Шоколадная тянучка готовится из доступных продуктов, но именно их сочетание даёт ту самую насыщенность вкуса. Для теста понадобятся сливочное масло (145 г), тёмный шоколад (120 г), какао-порошок (50 г), немного эспрессо (18 г), два вида сахара — тростниковый (50 г) и белый (150 г), а также ванильный экстракт (7 г), пшеничная мука (65 г), соль (7 г), три яйца и шоколадные капли (110 г). Для украшения используют белый шоколад (45 г), мёд (17,5 г), ещё немного шоколадных капель (60 г), молоко (18 г) и каплю чёрного пищевого красителя.

Подготовка к выпечке

Для работы понадобится квадратная форма размером 20x20 см, застеленная пергаментом. Также пригодятся миксер, сито, миски, кондитерский мешок и тонкая кисть.

Сначала растопите белый шоколад с мёдом и оставьте его под плёнкой при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 175 °C. В отдельной ёмкости растопите сливочное масло, затем соедините его с тёмным шоколадом, порошком эспрессо и частью какао.

Приготовление теста

Яйца взбейте с сахаром, тростниковым сахаром, солью и ванилью до густой и пышной массы. Постепенно введите в неё шоколадную смесь, продолжая аккуратно перемешивать. Затем добавьте просеянную муку и оставшийся какао-порошок, вмешайте шоколадные капли. Получившееся тесто должно быть однородным и густым.

Выложите массу в форму, разровняйте и выпекайте 25-30 минут. Готовый брауни внутри остаётся слегка влажным. Пока он остывает, сделайте небольшие углубления в центре каждого будущего квадрата.

Украшение десерта

Белый шоколад, который вы подготовили заранее, разделите на порции и скатайте в шарики — это будут "глаза". На каждом нарисуйте радужку растопленным шоколадом, а затем добавьте зрачок чёрным красителем. Крем из шоколадных капель с молоком используйте, чтобы изобразить веки. После застывания украшения закрепите их в углублениях брауни.

Подача

Когда десерт остынет и шоколад застынет, разрежьте его на порции и подавайте к столу. Лучше всего такие брауни сочетаются с чашкой крепкого чёрного кофе — горечь напитка выгодно оттеняет насыщенный вкус шоколада.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — "коричневый"; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
