Этот трюк продлевает свежесть хлеба в разы: понадобится всего один фрукт

Свежий хлеб — это аромат и мягкая текстура, ради которых его хочется есть сразу. Но часто уже на второй день буханка начинает черстветь, теряя аппетитный вид. Причина проста: хлеб быстро отдаёт влагу при контакте с воздухом.
Существует простой способ продлить свежесть выпечки — хранение рядом с яблоком. Этот метод известен давно и до сих пор применяется в деревенских хозяйствах.
Яблоко выделяет газ этилен, который удерживает влагу в замкнутом пространстве. В результате процесс высыхания замедляется, и хлеб дольше остаётся мягким и ароматным.
Чтобы эффект был максимальным, яблоко кладут целым и без повреждений в пакет или герметичный контейнер вместе с хлебом. Важно, чтобы фрукт не соприкасался с буханкой напрямую — для этого достаточно положить между ними бумажную салфетку.
Лучше держать хлеб с яблоком при комнатной температуре. В холодильнике выпечка становится "резиновой" и теряет вкус. Для больших объёмов можно использовать два фрукта — например, если нужно сохранить свежесть багетов или домашних булок в коробке.
Метод не влияет на вкус и структуру хлеба, зато заметно продлевает его мягкость — до семи дней. Если же буханка уже начала черстветь, яблоко способно вернуть ей часть свежести.
Главное — следить за состоянием фрукта: при появлении пятен его сразу нужно заменить.
Уточнения
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.