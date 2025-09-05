Этот трюк продлевает свежесть хлеба в разы: понадобится всего один фрукт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Еда

Свежий хлеб — это аромат и мягкая текстура, ради которых его хочется есть сразу. Но часто уже на второй день буханка начинает черстветь, теряя аппетитный вид. Причина проста: хлеб быстро отдаёт влагу при контакте с воздухом.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Существует простой способ продлить свежесть выпечки — хранение рядом с яблоком. Этот метод известен давно и до сих пор применяется в деревенских хозяйствах.

Как работает метод

Яблоко выделяет газ этилен, который удерживает влагу в замкнутом пространстве. В результате процесс высыхания замедляется, и хлеб дольше остаётся мягким и ароматным.

Чтобы эффект был максимальным, яблоко кладут целым и без повреждений в пакет или герметичный контейнер вместе с хлебом. Важно, чтобы фрукт не соприкасался с буханкой напрямую — для этого достаточно положить между ними бумажную салфетку.

Условия хранения

Лучше держать хлеб с яблоком при комнатной температуре. В холодильнике выпечка становится "резиновой" и теряет вкус. Для больших объёмов можно использовать два фрукта — например, если нужно сохранить свежесть багетов или домашних булок в коробке.

Метод не влияет на вкус и структуру хлеба, зато заметно продлевает его мягкость — до семи дней. Если же буханка уже начала черстветь, яблоко способно вернуть ей часть свежести.

Главное — следить за состоянием фрукта: при появлении пятен его сразу нужно заменить.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
