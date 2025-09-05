Итальянцы бы обзавидовались: превращаем обычную картошку в роскошную карбонару с беконом и сыром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:29
Еда

Картофель — один из самых универсальных продуктов, но привычные варианты его приготовления быстро приедаются. Чтобы внести разнообразие в меню, можно попробовать необычное блюдо с итальянскими нотками — картофель карбонара. Оно сочетает нежность картофельных лепешек и насыщенный вкус классического соуса с беконом и сыром.

Спагетти карбонара со сливками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спагетти карбонара со сливками

Ингредиенты

Для приготовления понадобится:

  • картофель в мундире — 500 г;
  • мука — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • яичные желтки — 3 шт.;
  • бекон — 120 г;
  • репчатый лук — 50 г;
  • пармезан — 50 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • черный перец — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Подготовка основы

Сначала отварите картофель в мундире, очистите и натрите его на мелкой терке. Добавьте сырое яйцо и немного соли, тщательно перемешайте вилкой. Просейте муку и замесите тесто — оно должно получиться мягким и не липким.

Из теста скатайте длинные жгутики, нарежьте их на кусочки и обваляйте каждый в муке, придав форму маленьких лепешек.

Подготовка начинки

Поставьте воду для лепешек. Тем временем очистите и мелко нарежьте лук, а бекон нарежьте тонкими полосками. На сковороде разогрейте масло, сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте бекон. Приправьте солью и перцем.

Соус и сырная смесь

Натрите пармезан на мелкой терке, соедините с яичными желтками и перемешайте до однородности. Эта смесь станет основой будущего соуса.

Готовим лепешки

Картофельные заготовки опускайте в кипящую подсоленную воду. Когда лепешки всплывут, аккуратно достаньте их шумовкой, дайте стечь лишней жидкости и переложите на сковороду к луку с беконом. Обжарьте около минуты.

Завершающий этап

Снимите сковороду с огня, добавьте сырно-яичную смесь и быстро перемешайте, чтобы масса равномерно обволокла лепешки. Выложите готовое блюдо на тарелку, посыпьте сверху тертым сыром и украсьте зеленью.

Картофель карбонара подается горячим, а его насыщенный вкус понравится даже тем, кто скептически относится к экспериментам с привычными продуктами.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками щековины (гуанчале), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо, соли и свежемолотого чёрного перца.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
