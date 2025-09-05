Итальянцы бы обзавидовались: превращаем обычную картошку в роскошную карбонару с беконом и сыром

Картофель — один из самых универсальных продуктов, но привычные варианты его приготовления быстро приедаются. Чтобы внести разнообразие в меню, можно попробовать необычное блюдо с итальянскими нотками — картофель карбонара. Оно сочетает нежность картофельных лепешек и насыщенный вкус классического соуса с беконом и сыром.
Для приготовления понадобится:
Сначала отварите картофель в мундире, очистите и натрите его на мелкой терке. Добавьте сырое яйцо и немного соли, тщательно перемешайте вилкой. Просейте муку и замесите тесто — оно должно получиться мягким и не липким.
Из теста скатайте длинные жгутики, нарежьте их на кусочки и обваляйте каждый в муке, придав форму маленьких лепешек.
Поставьте воду для лепешек. Тем временем очистите и мелко нарежьте лук, а бекон нарежьте тонкими полосками. На сковороде разогрейте масло, сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте бекон. Приправьте солью и перцем.
Натрите пармезан на мелкой терке, соедините с яичными желтками и перемешайте до однородности. Эта смесь станет основой будущего соуса.
Картофельные заготовки опускайте в кипящую подсоленную воду. Когда лепешки всплывут, аккуратно достаньте их шумовкой, дайте стечь лишней жидкости и переложите на сковороду к луку с беконом. Обжарьте около минуты.
Снимите сковороду с огня, добавьте сырно-яичную смесь и быстро перемешайте, чтобы масса равномерно обволокла лепешки. Выложите готовое блюдо на тарелку, посыпьте сверху тертым сыром и украсьте зеленью.
Картофель карбонара подается горячим, а его насыщенный вкус понравится даже тем, кто скептически относится к экспериментам с привычными продуктами.
Уточнения
Паста карбона́ра (итал. pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками щековины (гуанчале), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо, соли и свежемолотого чёрного перца.
