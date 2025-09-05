Магазинные Рафаэлло и рядом не стояли: домашний рецепт, который в сто раз вкуснее

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние сладости давно стали достойной альтернативой магазинным десертам. "Рафаэлло" — яркий пример: нежные конфеты с кокосом и миндалем можно легко приготовить дома без лишних усилий. Вкус у них получается не хуже покупных, а ингредиенты всегда под вашим контролем.

Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рафаэлло

Что понадобится

Чтобы сделать домашние конфеты "Рафаэлло", заранее подготовьте:

жирное сливочное масло;

кокосовую стружку;

очищенный миндаль;

сгущенное молоко.

Все компоненты доступны и недорого стоят, а результат приятно удивит и детей, и взрослых.

Приготовление массы

Для основы нужно смешать сливочное масло со сгущенным молоком и кокосовой стружкой до однородного состояния. Масса должна получиться густой и пластичной.

Далее уберите ее в холодильник примерно на час — в холоде она застынет и станет удобной для лепки.

Формирование конфет

Через 60 минут можно приступать к самому интересному. Отщипывайте небольшие кусочки массы, формируйте шарики и обязательно помещайте внутрь каждого по одному миндалю.

После этого обваляйте шарики в кокосовой стружке, чтобы они выглядели как настоящие "Рафаэлло".

Финальный штрих

Готовые конфеты сложите в контейнер и снова поставьте в холодильник на 3-4 часа. За это время они станут плотными, сохранят форму и приобретут насыщенный вкус.

В результате вы получите нежное угощение с хрустящим орешком внутри и ароматным кокосовым покрытием. Такие конфеты можно подать к чаю, подарить друзьям или просто держать в холодильнике как быстрый десерт на каждый день.

Уточнения

Raffaello Раффаэлло - марка конфет, выпускаемых итальянской компанией Ferrero с 1990 года.

