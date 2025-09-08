Рис с секретом: простой приём превращает гарнир в настоящий гастрономический акцент

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Рис — универсальный гарнир, который подают к мясу, рыбе или овощам. Но многие хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой: он то превращается в липкую массу, то получается безвкусным. Кулинары предлагают простой приём, который помогает превратить привычное блюдо в настоящий гастрономический акцент.

Яблочный уксус и рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный уксус и рис

В чём секрет

Главный лайфхак — рис нужно не только промывать, но и обжаривать перед варкой. Этот шаг меняет его вкус и структуру. Лёгкая подрумянка на сковороде придаёт зёрнам ореховый аромат, а масло помогает сохранить их рассыпчатыми.

Особое внимание стоит уделить жиру. Любое масло справится с задачей, но кокосовое считается идеальным: оно равномерно прогревается, обволакивает каждое зёрнышко и добавляет едва заметные сладковатые нотки.

Как приготовить

  1. В сковороду положите 2 ст. л. кокосового масла и растопите на среднем огне.

  2. Добавьте 1 стакан сырого белого риса. Обжаривайте около 2 минут, постоянно помешивая, пока зёрна не станут слегка золотистыми.

  3. Влейте 2 стакана воды, накройте крышкой и доведите до кипения.

  4. Убавьте огонь до минимума и готовьте 20 минут.

  5. После выключения оставьте рис "дойти" под крышкой ещё на 10-15 минут.

Как разнообразить вкус

Чтобы рис не был однообразным, кулинары советуют заменить воду на овощной или куриный бульон. Дополнительный аромат придадут свежая зелень, орехи, обжаренные овощи или специи, добавленные в процессе приготовления.

Такой простой приём превращает рис из обычного гарнира в полноценное и яркое блюдо, которое можно подать даже на праздничный стол.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
