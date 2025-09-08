Напиток из холодильника ускоряет облысение: мужчины теряют волосы втрое быстрее

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Учёные всё чаще обращают внимание на неожиданные последствия чрезмерного потребления сладких газированных напитков. Если раньше речь шла в основном о рисках для зубов, веса и обмена веществ, то теперь к списку добавилась ещё одна проблема — выпадение волос.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Облысение

Связь газировки и облысения

Исследование китайских специалистов в 2023 году показало: мужчины, которые выпивают хотя бы одну порцию сладкой газировки ежедневно, втрое чаще сталкиваются с выпадением волос, чем те, кто от таких напитков воздерживается.

Недавние данные, полученные португальскими исследователями и опубликованные The Independent, подтвердили эту тенденцию. Мужчины, потребляющие более 3,5 литра газировки в неделю (примерно по 0,5 литра в день), значительно чаще жалуются на потерю густоты и блеска волос, а также на их заметное истончение.

Почему это происходит

Главный фактор — избыток сахара. Он провоцирует воспалительные процессы и ухудшает микроциркуляцию крови в коже головы. В результате волосяные фолликулы ослабевают, и процесс облысения начинается раньше и протекает активнее. Дополнительное влияние может оказывать и кофеин, присутствующий в некоторых видах газированных напитков, хотя точные механизмы ещё требуют изучения.

Что советуют специалисты

Учёные подчёркивают: чтобы подтвердить и детально объяснить влияние сахара и газировки на волосы, необходимы дополнительные исследования. Но уже сейчас они рекомендуют ограничить потребление сладких напитков или полностью исключить их из рациона.

Альтернативой могут стать:

чистая вода,

травяные чаи,

несладкие морсы и компоты.

Такой выбор поможет не только снизить риски выпадения волос, но и благоприятно скажется на общем здоровье.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

