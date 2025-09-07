Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Шаурма и роллы давно стали частью повседневного питания россиян. Обе категории относят к фастфуду, но риски для здоровья у них различаются. По словам специалистов, именно роллы могут оказаться более опасным выбором, чем привычная шаурма.

роллы
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
роллы

Главная проблема роллов

Оценить свежесть рыбы в роллах практически невозможно. Вкус и запах легко маскируются соевым соусом, васаби или маринадами. Если рыба хранилась неправильно или не прошла качественную заморозку, в ней могут сохраниться паразиты. Опасность представляют и бактерии: сальмонелла, листерия, стафилококк активно размножаются при нарушении температурного режима и способны вызвать тяжёлые пищевые отравления.

Отдельная угроза — накопление тяжёлых металлов. Чаще всего речь идёт о ртути, которая присутствует в мясе крупной рыбы, например тунца. Вдобавок роллы нередко становятся калорийной "бомбой" из-за соусов, майонезных или сырных добавок, а также содержат много соли.

Особенно рискованными считаются блюда с лососем и тунцом.

Почему шаурма безопаснее

Несмотря на сомнительную репутацию, шаурма в большинстве случаев несёт меньше рисков. Главное отличие — мясо проходит полноценную термическую обработку, что уничтожает паразитов и бактерии. Если овощи свежие, а соусы приготовлены правильно, вероятность отравления заметно ниже, чем при употреблении сырой рыбы.

Как снизить опасность

Полностью отказываться от японского фастфуда необязательно. Эксперты советуют заказывать роллы только в проверенных заведениях, обращать внимание на внешний вид и запах блюд. Более безопасным выбором будут запечённые роллы или варианты с солёной и копчёной рыбой — риск заражения в этом случае минимален.

В итоге шаурма, вопреки стереотипам, в ряде случаев оказывается менее опасной для здоровья, чем суши и роллы с сырой рыбой.

Уточнения

Су́ши — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х годов суши получило широкую популярность на Западе и во всём мире.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
