Одно блюдо — и гарнир, и закуска: гнёзда из кабачков, которые выигрывают в глазах гостей

Кабачки — это овощ, который всегда выручает: из него можно приготовить лёгкие оладьи, сытное рагу, нежную запеканку. А сегодня речь пойдёт о блюде, которое одинаково эффектно смотрится и на повседневном, и на праздничном столе. "Гнёзда" из кабачков — это одновременно закуска и полноценное горячее, которое легко дополнить свежим салатом или лёгким соусом.
Сначала стоит заняться овощами. Кабачки натираются на тёрке, слегка присаливаются и оставляются на несколько минут. Это нужно, чтобы из них вышла лишняя влага. После этого овощи отжимают руками или через марлю. Морковь и картофель тоже натираются и соединяются с кабачками. Получается сочная и ароматная смесь, которая станет основой для "гнёзд".
Чтобы масса держала форму, к ней добавляют яйца и муку. Важно не переборщить: мука нужна только для лёгкой вязкости, иначе блюдо получится слишком плотным. Приправы можно подбирать на свой вкус — кому-то нравится добавить чуть больше чеснока, кто-то выбирает прованские травы или свежий укроп.
На противень, застеленный пергаментом, выкладывают порции овощной массы. Ложкой или руками формируется своеобразная корзиночка с углублением посередине. Именно туда и будет помещаться начинка. Важно не делать края слишком тонкими — они должны держать форму после запекания.
В центр "гнезда" кладут нарезанную ветчину. Можно заменить её курицей, индейкой или грибами — блюдо получится не менее вкусным. Сверху добавляют тёртый сыр, который расплавится и покроет начинку золотистой корочкой. Чтобы блюдо выглядело ещё аппетитнее, на каждый "гнёздышко" кладут половинку помидора черри.
Формированные "гнёзда" отправляют в духовку, разогретую до 180-190 градусов. В среднем на приготовление уходит 25-30 минут. Овощи пропекаются, сыр плавится, а черри становятся мягкими и ароматными.
Готовое блюдо можно подавать прямо в горячем виде, посыпав свежей зеленью. Оно хорошо сочетается с лёгкими соусами — например, сметанным или чесночным. "Гнёзда" удобно есть порционно, поэтому они подойдут и для семейного ужина, и для праздничного фуршета.
Такое блюдо готовится без особых затрат времени, но результат неизменно радует. "Гнёзда" из кабачков получаются лёгкими, ароматными и очень аппетитными, а ещё они позволяют проявить фантазию и экспериментировать с начинками.
Уточнения
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
