Одно блюдо — и гарнир, и закуска: гнёзда из кабачков, которые выигрывают в глазах гостей

Кабачки — это овощ, который всегда выручает: из него можно приготовить лёгкие оладьи, сытное рагу, нежную запеканку. А сегодня речь пойдёт о блюде, которое одинаково эффектно смотрится и на повседневном, и на праздничном столе. "Гнёзда" из кабачков — это одновременно закуска и полноценное горячее, которое легко дополнить свежим салатом или лёгким соусом.

Ингредиенты

кабачок — 2 шт.

морковь — 2 шт.

картофель — 2 шт.

яйцо — 2 шт.

мука — 70 г.

соль, перец, сухой чеснок, зелень.

ветчина.

сыр моцарелла/сулугуни.

помидоры черри.

Подготовка овощной основы

Сначала стоит заняться овощами. Кабачки натираются на тёрке, слегка присаливаются и оставляются на несколько минут. Это нужно, чтобы из них вышла лишняя влага. После этого овощи отжимают руками или через марлю. Морковь и картофель тоже натираются и соединяются с кабачками. Получается сочная и ароматная смесь, которая станет основой для "гнёзд".

Чтобы масса держала форму, к ней добавляют яйца и муку. Важно не переборщить: мука нужна только для лёгкой вязкости, иначе блюдо получится слишком плотным. Приправы можно подбирать на свой вкус — кому-то нравится добавить чуть больше чеснока, кто-то выбирает прованские травы или свежий укроп.

Формирование гнёзд

На противень, застеленный пергаментом, выкладывают порции овощной массы. Ложкой или руками формируется своеобразная корзиночка с углублением посередине. Именно туда и будет помещаться начинка. Важно не делать края слишком тонкими — они должны держать форму после запекания.

Сочная начинка

В центр "гнезда" кладут нарезанную ветчину. Можно заменить её курицей, индейкой или грибами — блюдо получится не менее вкусным. Сверху добавляют тёртый сыр, который расплавится и покроет начинку золотистой корочкой. Чтобы блюдо выглядело ещё аппетитнее, на каждый "гнёздышко" кладут половинку помидора черри.

Запекание и подача

Формированные "гнёзда" отправляют в духовку, разогретую до 180-190 градусов. В среднем на приготовление уходит 25-30 минут. Овощи пропекаются, сыр плавится, а черри становятся мягкими и ароматными.

Готовое блюдо можно подавать прямо в горячем виде, посыпав свежей зеленью. Оно хорошо сочетается с лёгкими соусами — например, сметанным или чесночным. "Гнёзда" удобно есть порционно, поэтому они подойдут и для семейного ужина, и для праздничного фуршета.

Советы и вариации

Если хочется более диетический вариант, муку можно заменить овсяными хлопьями или цельнозерновой мукой.

Сыр тоже легко менять: сулугуни даст солёную нотку, моцарелла — мягкую и сливочную, а твёрдый сыр — хрустящую корочку.

В начинку можно добавить болгарский перец или зелёный горошек, чтобы сделать вкус ещё более разнообразным.

Такое блюдо готовится без особых затрат времени, но результат неизменно радует. "Гнёзда" из кабачков получаются лёгкими, ароматными и очень аппетитными, а ещё они позволяют проявить фантазию и экспериментировать с начинками.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

