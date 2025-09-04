Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным

Учёные выяснили, почему пивная пенка такая стойкая. Секрет кроется в особом белке LTP1, который есть в зерне и сохраняется после варки напитка.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пиво

Больше всего этого белка содержится в бельгийском "трипеле". Поэтому его пена отличается от "лагера" или "эля" густотой и устойчивостью.

Учёные уверены, что пена важна не только для внешнего вида, также она делает напиток более ароматным и влияет на вкус.

При изучении разных сортов пива оказалось, что, чем больше стадий брожения проходит пиво, тем прочнее его пена.

"Лагер" теряет пену быстрее всего

"Даббель" имеет более стойкую пенку

"Трипель" держит пену дольше остальных

Работа исследователей, как они сами считают, поможет пивоварам делать пиво с более устойчивой пеной.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

