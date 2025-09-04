Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным

Учёные выяснили, почему пивная пенка такая стойкая. Секрет кроется в особом белке LTP1, который есть в зерне и сохраняется после варки напитка.
Больше всего этого белка содержится в бельгийском "трипеле". Поэтому его пена отличается от "лагера" или "эля" густотой и устойчивостью.
Учёные уверены, что пена важна не только для внешнего вида, также она делает напиток более ароматным и влияет на вкус.
При изучении разных сортов пива оказалось, что, чем больше стадий брожения проходит пиво, тем прочнее его пена.
Работа исследователей, как они сами считают, поможет пивоварам делать пиво с более устойчивой пеной.
Уточнения
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
