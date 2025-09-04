Секрет идеальной пивной пенки раскрыт: вот что на самом деле помогает напитку долго оставаться пенным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:53
Еда

Учёные выяснили, почему пивная пенка такая стойкая. Секрет кроется в особом белке LTP1, который есть в зерне и сохраняется после варки напитка.

пиво
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пиво

Больше всего этого белка содержится в бельгийском "трипеле". Поэтому его пена отличается от "лагера" или "эля" густотой и устойчивостью.

Учёные уверены, что пена важна не только для внешнего вида, также она делает напиток более ароматным и влияет на вкус.

При изучении разных сортов пива оказалось, что, чем больше стадий брожения проходит пиво, тем прочнее его пена.

  • "Лагер" теряет пену быстрее всего
  • "Даббель" имеет более стойкую пенку
  • "Трипель" держит пену дольше остальных

Работа исследователей, как они сами считают, поможет пивоварам делать пиво с более устойчивой пеной.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
