Замедляют старение и снижают холестерин: три лучших гарнира для людей после 50 лет

Людям старше 50 лет нужно с умом подходить к выбору гарнира, чтобы сохранять здоровье и молодость организма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гречка с уткой и яблоками

Он, к примеру, должен медленно усваиваться и быть богат клетчаткой.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал три самых полезных гарнира для тех, кому за 50 лет.

Среди них:

гречка;

перловка;

овощи на пару.

Много пищевых волокон в гречке и перловке помогает поддерживать нормальный метаболизм, препятствовать развитию болезней и замедлять процессы старения.

Клетчатка же ответственна за уровень холестерина в крови.

Гинзбург советует людям за 50 лет отказаться от риса, картофеля и макарон.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

