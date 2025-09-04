Замедляют старение и снижают холестерин: три лучших гарнира для людей после 50 лет

Людям старше 50 лет нужно с умом подходить к выбору гарнира, чтобы сохранять здоровье и молодость организма.
Он, к примеру, должен медленно усваиваться и быть богат клетчаткой.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал три самых полезных гарнира для тех, кому за 50 лет.
Среди них:
Много пищевых волокон в гречке и перловке помогает поддерживать нормальный метаболизм, препятствовать развитию болезней и замедлять процессы старения.
Клетчатка же ответственна за уровень холестерина в крови.
Гинзбург советует людям за 50 лет отказаться от риса, картофеля и макарон.
Уточнения
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.