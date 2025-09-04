Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни

Лазанья — одно из самых популярных блюд, но часто считается тяжёлой пищей. Однако можно приготовить облегчённую версию с цуккини, которая станет здоровой альтернативой для тех, кто не хочет отказываться от вкусной еды.

Заменив традиционные прямоугольники теста на ломтики овощей, мы уменьшаем калорийность, но не теряем тот замечательный вкус.

Ингредиенты

100 г цуккини;

100 г грудки индейки;

150 г творога;

30 г моцареллы;

100 г томатного соуса;

50 мл воды;

1 ст. ложка петрушки и зелёного лука;

соль по вкусу.

Приготовление

1. Нарежьте цуккини тонкими ломтиками, посыпьте солью и оставь на 10 минут. Затем отожмите, чтобы убрать лишнюю жидкость.

2. Приправьте творог солью, петрушкой и зелёным луком.

3. Смешайте томатный соус с водой, чтобы сделать его более лёгким.

4. Сложите лазанью слоями: цуккини, грудка индейки и творог.

5. Залейте томатным соусом и наконец посыпьте моцареллой.

6. Запекайте в духовке, пока блюдо не станет слегка золотистым.

Этот рецепт идеален для любого случая.

Уточнения

