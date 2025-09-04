Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни

Лазанья — одно из самых популярных блюд, но часто считается тяжёлой пищей. Однако можно приготовить облегчённую версию с цуккини, которая станет здоровой альтернативой для тех, кто не хочет отказываться от вкусной еды.
Заменив традиционные прямоугольники теста на ломтики овощей, мы уменьшаем калорийность, но не теряем тот замечательный вкус.
1. Нарежьте цуккини тонкими ломтиками, посыпьте солью и оставь на 10 минут. Затем отожмите, чтобы убрать лишнюю жидкость.
2. Приправьте творог солью, петрушкой и зелёным луком.
3. Смешайте томатный соус с водой, чтобы сделать его более лёгким.
4. Сложите лазанью слоями: цуккини, грудка индейки и творог.
5. Залейте томатным соусом и наконец посыпьте моцареллой.
6. Запекайте в духовке, пока блюдо не станет слегка золотистым.
Этот рецепт идеален для любого случая.
Уточнения
Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата).
