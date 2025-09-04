Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лазанья — одно из самых популярных блюд, но часто считается тяжёлой пищей. Однако можно приготовить облегчённую версию с цуккини, которая станет здоровой альтернативой для тех, кто не хочет отказываться от вкусной еды. 

Лазанья
Фото: commons.wikimedia.org by GastRomagna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лазанья

Заменив традиционные прямоугольники теста на ломтики овощей, мы уменьшаем калорийность, но не теряем тот замечательный вкус.

 Ингредиенты

  • 100 г цуккини;
  • 100 г грудки индейки;
  • 150 г творога;
  • 30 г моцареллы;
  • 100 г томатного соуса;
  • 50 мл воды;
  • 1 ст. ложка петрушки и зелёного лука;
  • соль по вкусу.

Приготовление 

1. Нарежьте цуккини тонкими ломтиками, посыпьте солью и оставь на 10 минут. Затем отожмите, чтобы убрать лишнюю жидкость.
2. Приправьте творог солью, петрушкой и зелёным луком.
3. Смешайте томатный соус с водой, чтобы сделать его более лёгким.
4. Сложите лазанью слоями: цуккини, грудка индейки и творог. 
5. Залейте томатным соусом и наконец посыпьте моцареллой.
6. Запекайте в духовке, пока блюдо не станет слегка золотистым.

Этот рецепт идеален для любого случая.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
