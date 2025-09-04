Ваша кухня наполнится ароматом лета: простой рецепт дыни с йогуртом

Сладкая, наполненная соком и дарящая прохладу дыня — один из самых популярных летних десертов, напоминающий о беззаботных, долгих днях под жарким солнцем. Она превосходно подходит для приготовления лакомств, не требующих сложных кулинарных техник и долгого пребывания на кухне.
Достаточно небольшого количества качественных ингредиентов, хорошего настроения и желания экспериментировать.
Нарежьте дыню кубиками и измельчите блендером до однородной массы.
Смешайте дынное пюре с йогуртом, мёдом и ванилью до получения кремообразной консистенции.
Разложите по формочкам, охладите в течение получаса и подавайте, посыпав орехами.
Уточнения
Ванили́н — органическое вещество, бесцветные игольчатые кристаллы с запахом ванили.
