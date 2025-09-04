Ваша кухня наполнится ароматом лета: простой рецепт дыни с йогуртом

Сладкая, наполненная соком и дарящая прохладу дыня — один из самых популярных летних десертов, напоминающий о беззаботных, долгих днях под жарким солнцем. Она превосходно подходит для приготовления лакомств, не требующих сложных кулинарных техник и долгого пребывания на кухне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ломтики дыни

Достаточно небольшого количества качественных ингредиентов, хорошего настроения и желания экспериментировать.

Десерт из дыни с йогуртом

Ингредиенты

300 г спелой дыни;

250 г густого йогурта;

2 столовые ложки мёда;

пакетик ванилина;

горсть измельченных грецких орехов или миндаля.

Приготовление

Нарежьте дыню кубиками и измельчите блендером до однородной массы.

Смешайте дынное пюре с йогуртом, мёдом и ванилью до получения кремообразной консистенции.

Разложите по формочкам, охладите в течение получаса и подавайте, посыпав орехами.

Уточнения

Ванили́н — органическое вещество, бесцветные игольчатые кристаллы с запахом ванили.



