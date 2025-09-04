Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запасы угля почти на 1000 лет, а добыча падает: российская отрасль на перепутье
Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни
Не хватает света? 5 растений, которые оживят тёмные углы вашей квартиры
Весь в крови: внуку-первокласснику Натальи Штурм пробили голову
Амазонка теряет дождь вместе с деревьями: как исчезает климатическая машина континента
Племянник Галкина* покинул Россию: продажа активов и новая жизнь за границей
Фитнес манит новыми форматами: как яркая музыка и батут прячут за весельем серьёзную нагрузку
Минута, которая обманывает смерть: эффект доказан цифрами
Огурцы остановят рост, если совершите эту роковую ошибку

Ваша кухня наполнится ароматом лета: простой рецепт дыни с йогуртом

1:02
Еда

Сладкая, наполненная соком и дарящая прохладу дыня — один из самых популярных летних десертов, напоминающий о беззаботных, долгих днях под жарким солнцем. Она превосходно подходит для приготовления лакомств, не требующих сложных кулинарных техник и долгого пребывания на кухне.

Ломтики дыни
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ломтики дыни

 Достаточно небольшого количества качественных ингредиентов, хорошего настроения и желания экспериментировать.

Десерт из дыни с йогуртом

Ингредиенты

  • 300 г спелой дыни;
  • 250 г густого йогурта;
  • 2 столовые ложки мёда;
  • пакетик ванилина;
  • горсть измельченных грецких орехов или миндаля.

Приготовление

Нарежьте дыню кубиками и измельчите блендером до однородной массы.

Смешайте дынное пюре с йогуртом, мёдом и ванилью до получения кремообразной консистенции.

Разложите по формочкам, охладите в течение получаса и подавайте, посыпав орехами.

Уточнения

Ванили́н — органическое вещество, бесцветные игольчатые кристаллы с запахом ванили.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни
Не хватает света? 5 растений, которые оживят тёмные углы вашей квартиры
Весь в крови: внуку-первокласснику Натальи Штурм пробили голову
Амазонка теряет дождь вместе с деревьями: как исчезает климатическая машина континента
Племянник Галкина* покинул Россию: продажа активов и новая жизнь за границей
Фитнес манит новыми форматами: как яркая музыка и батут прячут за весельем серьёзную нагрузку
Минута, которая обманывает смерть: эффект доказан цифрами
Огурцы остановят рост, если совершите эту роковую ошибку
Регионы России затягивают алкогольные пояса: что изменится для покупателей
Секрет долголетия кошек: одна порода кошек выделяется особым здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.