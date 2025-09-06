Крабовые палочки играют в дуэте с морковью по-корейски — эта простая закуска исчезает со стола первой

Салат с корейской морковью и крабовыми палочками — простой и эффектный вариант закуски, который сочетает свежесть овощей и пикантность чесночной заправки. Благодаря ярким цветам и тонкой нарезке он смотрится празднично и при этом готовится всего за 20 минут.
Калорийность: ~229,9 ккал/порция.
Подготовка моркови. Слейте маринад. Если полоски слишком длинные — нарежьте до 3-4 см, но не мельчите.
Перец. Очистите от семян, нарежьте тонкой соломкой или натрите на тёрке для корейской моркови.
Крабовые палочки. Нарежьте соломкой или кубиками. Оба варианта будут смотреться гармонично.
Сыр. Натрите на крупной тёрке.
Соединение. В салатник сложите кукурузу (без жидкости), морковь, крабовые палочки, перец и сыр.
Заправка. Измельчите чеснок, смешайте с майонезом и перцем.
Финал. Добавьте соус и нарезанную петрушку, перемешайте. При необходимости подсолите.
Подача. Уберите салат в холодильник на 30 минут. Подавайте в большом салатнике или порционно, украсив зеленью.
Уточнения
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
