Крабовые палочки играют в дуэте с морковью по-корейски — эта простая закуска исчезает со стола первой

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с корейской морковью и крабовыми палочками — простой и эффектный вариант закуски, который сочетает свежесть овощей и пикантность чесночной заправки. Благодаря ярким цветам и тонкой нарезке он смотрится празднично и при этом готовится всего за 20 минут.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с курицей и помидорами

Что понадобится (на 6 порций)

крабовые палочки — 250 г

морковь по-корейски — 200 г

кукуруза консервированная — 1 банка

сладкий красный перец — 200 г

сыр твёрдый — 120 г

петрушка — 2 веточки

соль — по вкусу

Для заправки:

майонез "Провансаль" — 2 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

чёрный молотый перец — по вкусу

Калорийность: ~229,9 ккал/порция.

Пошаговый рецепт

Подготовка моркови. Слейте маринад. Если полоски слишком длинные — нарежьте до 3-4 см, но не мельчите. Перец. Очистите от семян, нарежьте тонкой соломкой или натрите на тёрке для корейской моркови. Крабовые палочки. Нарежьте соломкой или кубиками. Оба варианта будут смотреться гармонично. Сыр. Натрите на крупной тёрке. Соединение. В салатник сложите кукурузу (без жидкости), морковь, крабовые палочки, перец и сыр. Заправка. Измельчите чеснок, смешайте с майонезом и перцем. Финал. Добавьте соус и нарезанную петрушку, перемешайте. При необходимости подсолите. Подача. Уберите салат в холодильник на 30 минут. Подавайте в большом салатнике или порционно, украсив зеленью.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

