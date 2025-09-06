Крабовые палочки играют в дуэте с морковью по-корейски — эта простая закуска исчезает со стола первой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Еда

Салат с корейской морковью и крабовыми палочками — простой и эффектный вариант закуски, который сочетает свежесть овощей и пикантность чесночной заправки. Благодаря ярким цветам и тонкой нарезке он смотрится празднично и при этом готовится всего за 20 минут.

Салат с курицей и помидорами
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с курицей и помидорами

Что понадобится (на 6 порций)

  • крабовые палочки — 250 г
  • морковь по-корейски — 200 г
  • кукуруза консервированная — 1 банка
  • сладкий красный перец — 200 г
  • сыр твёрдый — 120 г
  • петрушка — 2 веточки
  • соль — по вкусу

Для заправки:

  • майонез "Провансаль" — 2 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • чёрный молотый перец — по вкусу

Калорийность: ~229,9 ккал/порция.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка моркови. Слейте маринад. Если полоски слишком длинные — нарежьте до 3-4 см, но не мельчите.

  2. Перец. Очистите от семян, нарежьте тонкой соломкой или натрите на тёрке для корейской моркови.

  3. Крабовые палочки. Нарежьте соломкой или кубиками. Оба варианта будут смотреться гармонично.

  4. Сыр. Натрите на крупной тёрке.

  5. Соединение. В салатник сложите кукурузу (без жидкости), морковь, крабовые палочки, перец и сыр.

  6. Заправка. Измельчите чеснок, смешайте с майонезом и перцем.

  7. Финал. Добавьте соус и нарезанную петрушку, перемешайте. При необходимости подсолите.

  8. Подача. Уберите салат в холодильник на 30 минут. Подавайте в большом салатнике или порционно, украсив зеленью.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

