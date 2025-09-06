Универсальное угощение: пирожки с тыквой и луком подходят и к обеду, и к празднику

Пирожки с тыквой и луком — простая и вкусная постная выпечка, которая подойдёт и для вегетарианцев. Хрустящее тесто и нежная начинка делают их отличным дополнением к супу, каше или самостоятельной трапезе.
Калорийность: ~432,8 ккал/порция.
Подготовка начинки. Тыкву очистите, нарежьте кубиками. Лук измельчите. В сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук 5 минут. Добавьте тыкву и тушите до мягкости и выпаривания жидкости.
Пюрирование. Готовую смесь остудите, разотрите через сито или измельчите блендером. Приправьте солью, перцем, кумином. Добавьте промытые и обсушенные каперсы, перемешайте. Уберите в холодильник на 10-15 минут.
Тесто. В миске соедините муку и соль. Влейте масло и уксус, постепенно добавляя воду, замесите эластичное тесто. Раскатайте пласт, вырежьте кружки диаметром 6 см.
Формовка. В центр каждого кружка положите по 1-1,5 ст. л. начинки. Сложите заготовку пополам, края тщательно защипните.
Жарка. В сковороде разогрейте масло для фритюра. Обжаривайте пирожки до золотистой корочки. Готовые изделия выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
