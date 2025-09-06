Универсальное угощение: пирожки с тыквой и луком подходят и к обеду, и к празднику

Пирожки с тыквой и луком — простая и вкусная постная выпечка, которая подойдёт и для вегетарианцев. Хрустящее тесто и нежная начинка делают их отличным дополнением к супу, каше или самостоятельной трапезе.

Пирожки

Что понадобится (на 6 порций)

Для начинки:

тыква — 1 кг

лук — 1 шт.

масло растительное — 0,25 стакана

молотый кумин — 1 ч. л.

каперсы — 1-2 ст. л.

соль, свежемолотый чёрный перец

Для теста:

мука — 500 г + для раскатки

соль — 1 ч. л.

масло растительное — 3 ст. л.

белый винный уксус — 1 ч. л.

вода — около 0,5 стакана

Калорийность: ~432,8 ккал/порция.

Пошаговый рецепт

Подготовка начинки. Тыкву очистите, нарежьте кубиками. Лук измельчите. В сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук 5 минут. Добавьте тыкву и тушите до мягкости и выпаривания жидкости. Пюрирование. Готовую смесь остудите, разотрите через сито или измельчите блендером. Приправьте солью, перцем, кумином. Добавьте промытые и обсушенные каперсы, перемешайте. Уберите в холодильник на 10-15 минут. Тесто. В миске соедините муку и соль. Влейте масло и уксус, постепенно добавляя воду, замесите эластичное тесто. Раскатайте пласт, вырежьте кружки диаметром 6 см. Формовка. В центр каждого кружка положите по 1-1,5 ст. л. начинки. Сложите заготовку пополам, края тщательно защипните. Жарка. В сковороде разогрейте масло для фритюра. Обжаривайте пирожки до золотистой корочки. Готовые изделия выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Уточнения

