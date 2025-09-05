Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Свекольный паштет — яркая, вкусная и полезная закуска, которая легко заменит привычные соусы и станет украшением любого стола. Его можно подать с гренками, использовать как начинку для тарталеток или как соус к гарнирам.

Паштет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Паштет

Что понадобится (на 4 порции)

  • свекла — 0,5 кг
  • чеснок — 1 зубчик
  • тахини (кунжутная паста) — 100 г
  • греческий йогурт — 100 г
  • лимон — 1 шт.
  • масло оливковое — 1 ст. л.
  • хлеб ржано-пшеничный — 210
  • масло растительное — 1 ст. л.
  • соль и чёрный перец — по вкусу

Калорийность: ~426,9 ккал/порция.

Пошаговый рецепт

  1. Запекание свеклы. Разогрейте духовку до 200 °C. Вымойте корнеплоды, заверните каждый в двойной слой фольги и запеките около часа до мягкости. Остудите и очистите.

  2. Подготовка основы. Натрите свеклу на мелкой тёрке и слегка отожмите сок.

  3. Соединение ингредиентов. Добавьте к свекле чеснок, пропущенный через пресс, тахини, йогурт, сок лимона и оливковое масло. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы.

  4. Гренки. Хлеб смажьте растительным маслом и подрумяньте на сухой сковороде или гриле с обеих сторон.

  5. Подача. Выложите паштет на горячие гренки и украсьте свежей зеленью или кунжутом.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
