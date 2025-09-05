Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка

Свекольный паштет — яркая, вкусная и полезная закуска, которая легко заменит привычные соусы и станет украшением любого стола. Его можно подать с гренками, использовать как начинку для тарталеток или как соус к гарнирам.

Что понадобится (на 4 порции)

свекла — 0,5 кг

чеснок — 1 зубчик

тахини (кунжутная паста) — 100 г

греческий йогурт — 100 г

лимон — 1 шт.

масло оливковое — 1 ст. л.

хлеб ржано-пшеничный — 210

масло растительное — 1 ст. л.

соль и чёрный перец — по вкусу

Калорийность: ~426,9 ккал/порция.

Пошаговый рецепт

Запекание свеклы. Разогрейте духовку до 200 °C. Вымойте корнеплоды, заверните каждый в двойной слой фольги и запеките около часа до мягкости. Остудите и очистите. Подготовка основы. Натрите свеклу на мелкой тёрке и слегка отожмите сок. Соединение ингредиентов. Добавьте к свекле чеснок, пропущенный через пресс, тахини, йогурт, сок лимона и оливковое масло. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы. Гренки. Хлеб смажьте растительным маслом и подрумяньте на сухой сковороде или гриле с обеих сторон. Подача. Выложите паштет на горячие гренки и украсьте свежей зеленью или кунжутом.

