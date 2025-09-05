Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка

Свекольный паштет — яркая, вкусная и полезная закуска, которая легко заменит привычные соусы и станет украшением любого стола. Его можно подать с гренками, использовать как начинку для тарталеток или как соус к гарнирам.
Калорийность: ~426,9 ккал/порция.
Запекание свеклы. Разогрейте духовку до 200 °C. Вымойте корнеплоды, заверните каждый в двойной слой фольги и запеките около часа до мягкости. Остудите и очистите.
Подготовка основы. Натрите свеклу на мелкой тёрке и слегка отожмите сок.
Соединение ингредиентов. Добавьте к свекле чеснок, пропущенный через пресс, тахини, йогурт, сок лимона и оливковое масло. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородной массы.
Гренки. Хлеб смажьте растительным маслом и подрумяньте на сухой сковороде или гриле с обеих сторон.
Подача. Выложите паштет на горячие гренки и украсьте свежей зеленью или кунжутом.
Уточнения
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
