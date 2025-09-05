Пара ломтиков к борщу и картошке: сало сухого посола, от которого невозможно оторваться

Сало сухого засола — классика домашней кухни, которая не требует сложных манипуляций и позволяет получить нежный продукт с богатым ароматом специй. Такой способ идеально подходит для сала без мясных прожилок и позволяет сохранить его на долгое время.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сало

Что понадобится

На 1 кг сала берут примерно:

400 г крупной соли;

50 г чеснока;

2 ч. л. чёрного перца горошком;

2 лавровых листа.

Толщина куска должна быть 2,5-6 см. Свежее сало перед засолкой нужно выдержать 2-3 дня в холодильнике.

Пошаговый процесс

Подготовка. Нарежьте сало на несколько кусков для равномерного просаливания. Чеснок измельчите, перец и лавровый лист растолките. Смесь для засола. Смешайте соль с чесноком и специями. Масса должна быть чуть влажной. Обваливание. Каждый кусочек сала обсушите и тщательно обваляйте в смеси. Укладка. В контейнер или кастрюлю без сколов насыпьте слой соли, выложите сало и полностью засыпьте его сверху. Промежутки тоже заполните солью. Засолка. Оставьте при 5-10 °C на 2 недели. Если температура ниже (около 3 °C), выдерживайте до 3 недель. Раз в несколько дней переворачивайте куски. Финал. Готовое сало промойте, обсушите и заверните в плёнку или пергамент. Для длительного хранения поместите в морозильник.

Советы

Не бойтесь пересолить: сало возьмёт ровно столько соли, сколько нужно.

Вкус можно менять, добавляя паприку, кориандр или сухие травы.

Перед подачей лучше нарезать тонкими ломтиками — так вкус раскрывается ярче.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

