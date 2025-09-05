Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка
Китай открыт: как избежать провала в первой поездке — советы путешественника
Недостаток белка и жиров: скрытая угроза красоты при похудении
Уборка без химии: 2 кухонных ингредиента, которые вернут вашим полам первозданный блеск
Четыре тонны золота в год: Приангарье вступает в новую эру добычи
Конец эпохи мифов: археология подтверждает участие медведей в гладиаторских боях
Россия — Иордания: тренер Селлами выделил ключевой фактор ничьей
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Сел брелок сигнализации? Без знания этой функции авто останется заблокированным

Пара ломтиков к борщу и картошке: сало сухого посола, от которого невозможно оторваться

1:58
Еда

Сало сухого засола — классика домашней кухни, которая не требует сложных манипуляций и позволяет получить нежный продукт с богатым ароматом специй. Такой способ идеально подходит для сала без мясных прожилок и позволяет сохранить его на долгое время.

Сало
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сало

Что понадобится

На 1 кг сала берут примерно:

  • 400 г крупной соли;
  • 50 г чеснока;
  • 2 ч. л. чёрного перца горошком;
  • 2 лавровых листа.

Толщина куска должна быть 2,5-6 см. Свежее сало перед засолкой нужно выдержать 2-3 дня в холодильнике.

Пошаговый процесс

  1. Подготовка. Нарежьте сало на несколько кусков для равномерного просаливания. Чеснок измельчите, перец и лавровый лист растолките.

  2. Смесь для засола. Смешайте соль с чесноком и специями. Масса должна быть чуть влажной.

  3. Обваливание. Каждый кусочек сала обсушите и тщательно обваляйте в смеси.

  4. Укладка. В контейнер или кастрюлю без сколов насыпьте слой соли, выложите сало и полностью засыпьте его сверху. Промежутки тоже заполните солью.

  5. Засолка. Оставьте при 5-10 °C на 2 недели. Если температура ниже (около 3 °C), выдерживайте до 3 недель. Раз в несколько дней переворачивайте куски.

  6. Финал. Готовое сало промойте, обсушите и заверните в плёнку или пергамент. Для длительного хранения поместите в морозильник.

Советы

  • Не бойтесь пересолить: сало возьмёт ровно столько соли, сколько нужно.
  • Вкус можно менять, добавляя паприку, кориандр или сухие травы.
  • Перед подачей лучше нарезать тонкими ломтиками — так вкус раскрывается ярче.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Красота и стиль
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Пара ломтиков к борщу и картошке: сало сухого посола, от которого невозможно оторваться
6 умных идей для маленькой ванной комнаты: как увеличить пространство втрое
Случайность или расчёт: почему Глушенков стал капитаном сборной
Заброшенное золото отходов: почему Башкирия предлагает раздать хвостохранилища за рубль
Балансировка сделана идеально, но руль дрожит: скрытые причины, о которых не говорят мастера
Пластика век без следов: всё, что важно знать о бесшовной методике
Привычка, которая убьёт ваши зубы: почему стакан воды с лимоном по утрам — это ловушка
Алтай против Черного моря: где выгоднее провести отпуск
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Космическое представление начинается: кровавая Луна станет главным героем ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.