Привычный йогурт превращается в кофейный шедевр — и готовится без йогуртницы и хлопот

Домашний йогурт с кофе — это вкусный и полезный вариант завтрака, который легко приготовить самостоятельно. Главное преимущество — вы полностью контролируете ингредиенты: выбираете молоко, закваску и регулируете количество сахара и кофе. Хотите более яркий вкус — добавьте побольше кофе, любите лёгкую кислинку — оставьте меньше сахара.

Ингредиенты (на 1 литр йогурта)

молоко 2,5% — 1 л;

йогурт (натуральный, без добавок) — 0,5 стакана;

растворимый кофе — 2 ст. л.;

сахар — 0,5 стакана;

ягоды — для подачи;

Приготовление

Сначала доведите молоко до кипения. Добавьте сахар и растворимый кофе, перемешайте до растворения и снимите с огня. Дайте смеси остыть почти полностью: температура не должна превышать 30 °С, иначе закваска не сработает.

После остывания добавьте йогурт и хорошо перемешайте. Теперь ёмкость нужно выдержать при стабильной температуре около 35-40 °С. Это удобно сделать в йогуртнице или мультиварке на режиме "Йогурт". Если таких приборов нет, подойдёт духовка, слегка прогретая до 35 °С. Время приготовления — около 5 часов.

Готовый йогурт перелейте в стерильные банки, закройте крышками и уберите в холодильник минимум на 3 часа для окончательного созревания. Хранить его можно не более 5 дней.

Подача

Для красивой сервировки используйте прозрачные стаканы или баночки. Перед подачей украсьте йогурт свежими ягодами — они придадут свежесть и сделают завтрак ещё аппетитнее.