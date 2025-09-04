Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запасы угля почти на 1000 лет, а добыча падает: российская отрасль на перепутье
Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни
Не хватает света? 5 растений, которые оживят тёмные углы вашей квартиры
Весь в крови: внуку-первокласснику Натальи Штурм пробили голову
Амазонка теряет дождь вместе с деревьями: как исчезает климатическая машина континента
Племянник Галкина* покинул Россию: продажа активов и новая жизнь за границей
Фитнес манит новыми форматами: как яркая музыка и батут прячут за весельем серьёзную нагрузку
Минута, которая обманывает смерть: эффект доказан цифрами
Огурцы остановят рост, если совершите эту роковую ошибку

Привычный йогурт превращается в кофейный шедевр — и готовится без йогуртницы и хлопот

1:50
Еда

Домашний йогурт с кофе — это вкусный и полезный вариант завтрака, который легко приготовить самостоятельно. Главное преимущество — вы полностью контролируете ингредиенты: выбираете молоко, закваску и регулируете количество сахара и кофе. Хотите более яркий вкус — добавьте побольше кофе, любите лёгкую кислинку — оставьте меньше сахара.

Домашний йогурт с кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний йогурт с кофе

Ингредиенты (на 1 литр йогурта)

  • молоко 2,5% — 1 л;

  • йогурт (натуральный, без добавок) — 0,5 стакана;

  • растворимый кофе — 2 ст. л.;

  • сахар — 0,5 стакана;

  • ягоды — для подачи;

Приготовление

Сначала доведите молоко до кипения. Добавьте сахар и растворимый кофе, перемешайте до растворения и снимите с огня. Дайте смеси остыть почти полностью: температура не должна превышать 30 °С, иначе закваска не сработает.

После остывания добавьте йогурт и хорошо перемешайте. Теперь ёмкость нужно выдержать при стабильной температуре около 35-40 °С. Это удобно сделать в йогуртнице или мультиварке на режиме "Йогурт". Если таких приборов нет, подойдёт духовка, слегка прогретая до 35 °С. Время приготовления — около 5 часов.

Готовый йогурт перелейте в стерильные банки, закройте крышками и уберите в холодильник минимум на 3 часа для окончательного созревания. Хранить его можно не более 5 дней.

Подача

Для красивой сервировки используйте прозрачные стаканы или баночки. Перед подачей украсьте йогурт свежими ягодами — они придадут свежесть и сделают завтрак ещё аппетитнее.

Уточнения

Йо́гурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus, содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Красота и стиль
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Новости спорта
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни
Не хватает света? 5 растений, которые оживят тёмные углы вашей квартиры
Весь в крови: внуку-первокласснику Натальи Штурм пробили голову
Амазонка теряет дождь вместе с деревьями: как исчезает климатическая машина континента
Племянник Галкина* покинул Россию: продажа активов и новая жизнь за границей
Фитнес манит новыми форматами: как яркая музыка и батут прячут за весельем серьёзную нагрузку
Минута, которая обманывает смерть: эффект доказан цифрами
Огурцы остановят рост, если совершите эту роковую ошибку
Регионы России затягивают алкогольные пояса: что изменится для покупателей
Секрет долголетия кошек: одна порода кошек выделяется особым здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.