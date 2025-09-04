Этот английский десерт пугает простотой: всего три шага — и на столе ресторанная подача

Лимонный поссет — изысканный английский десерт, который отличается простотой приготовления и нежной текстурой. Его особенность в том, что для застывания не используются желатин или другие загустители: густоту обеспечивают сливки высокой жирности и сахар.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лимонный поссет

Интересный факт: изначально поссетом называли старинный английский напиток из молока и эля, а со временем он трансформировался в десерт. Сегодня его готовят на основе фруктовых соков и сливок, чаще всего лимонных. Вкус получается лёгким, освежающим и не слишком сладким, с приятной кислинкой.

Ингредиенты (на 8 порций)

лимоны — 5 шт. (около 600 г);

сливки 38% — 500 мл;

сахар — 180 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Как приготовить лимонный поссет

Сначала подготовьте лимоны. Четыре из них разрежьте пополам и аккуратно выньте мякоть ложкой, стараясь не повредить кожуру. Получатся натуральные "чашечки" для подачи. Если стенки лимонов надорвались, десерт можно разлить по креманкам.

Из мякоти сделайте пюре с помощью блендера и процедите через сито. Из оставшегося лимона снимите цедру.

В небольшой кастрюле соедините сливки, сахар и ванильный сахар. Добавьте цедру и нагревайте смесь на медленном огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите почти до кипения, но не давайте закипеть.

Снимите кастрюлю с огня и влейте лимонный сок. Перемешайте массу и сразу разлейте её по подготовленным лимонным "чашечкам" или формочкам. Уберите в холодильник минимум на 3 часа до застывания.

Подача

Перед подачей украсьте десерт листиками мяты или ягодами физалиса. Для эффекта "крема-брюле" можно присыпать поверхность сахаром и слегка карамелизовать её газовой горелкой.

Такой десерт впечатляет не только вкусом, но и подачей: лимонные чашечки с нежным кремом смотрятся ярко и празднично.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

