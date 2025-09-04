Этот английский десерт пугает простотой: всего три шага — и на столе ресторанная подача

Лимонный поссет — изысканный английский десерт, который отличается простотой приготовления и нежной текстурой. Его особенность в том, что для застывания не используются желатин или другие загустители: густоту обеспечивают сливки высокой жирности и сахар.
Интересный факт: изначально поссетом называли старинный английский напиток из молока и эля, а со временем он трансформировался в десерт. Сегодня его готовят на основе фруктовых соков и сливок, чаще всего лимонных. Вкус получается лёгким, освежающим и не слишком сладким, с приятной кислинкой.
лимоны — 5 шт. (около 600 г);
сливки 38% — 500 мл;
сахар — 180 г;
ванильный сахар — 1 ч. л.
Сначала подготовьте лимоны. Четыре из них разрежьте пополам и аккуратно выньте мякоть ложкой, стараясь не повредить кожуру. Получатся натуральные "чашечки" для подачи. Если стенки лимонов надорвались, десерт можно разлить по креманкам.
Из мякоти сделайте пюре с помощью блендера и процедите через сито. Из оставшегося лимона снимите цедру.
В небольшой кастрюле соедините сливки, сахар и ванильный сахар. Добавьте цедру и нагревайте смесь на медленном огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите почти до кипения, но не давайте закипеть.
Снимите кастрюлю с огня и влейте лимонный сок. Перемешайте массу и сразу разлейте её по подготовленным лимонным "чашечкам" или формочкам. Уберите в холодильник минимум на 3 часа до застывания.
Перед подачей украсьте десерт листиками мяты или ягодами физалиса. Для эффекта "крема-брюле" можно присыпать поверхность сахаром и слегка карамелизовать её газовой горелкой.
Такой десерт впечатляет не только вкусом, но и подачей: лимонные чашечки с нежным кремом смотрятся ярко и празднично.
Уточнения
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.