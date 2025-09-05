Алкогольный шок: вот чем итальянца ошарашили в Словении

Утро в соседней Словении оказалось неожиданно горьким для жителя итальянского Триеста. Привыкнув к домашним традициям, он решил заказать кофе с рюмочкой Амаро, но получил отказ: по местным правилам продажа алкоголя запрещена до 10 утра. Закон действует в целях профилактики и укрепления общественного здоровья, ограничивая раннее употребление спиртного.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блюдо в ресторане

Для итальянцев это правило звучит непривычно: в Италии бокал вина или рюмка ликёра на завтрак не вызывает удивления. Поэтому случай с дижестивом вызвал бурную реакцию и вопросы о том, стоит ли и в Италии вводить подобные ограничения.

Мнения разделились. Одни поддерживают регулирование, считая его полезным шагом для снижения злоупотребления алкоголем. Другие настаивают, что подобные запреты ущемляют личную свободу и противоречат культурным традициям, особенно в таких городах, как Триест, где смешение итальянских и австрийских привычек давно стало частью идентичности.

Рядовой эпизод за границей превратился в повод для обсуждения не только норм поведения, но и культурных различий двух соседних стран.

Уточнения

Амаро (итал. amaro — горький) — травяной ликёр крепостью от 16 до 50%, один из популярных в Италии дижестивов. Получают путём настаивания алкоголя на различных травах, число которых может исчисляться десятками. В немецкоязычных странах амаро соответствует сладкий краутерликёр или горький биттер.



Трие́ст — город в Италии, столица области Фриули-Венеция-Джулия. Административный центр одноимённой провинции.

