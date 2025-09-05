Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Егор Крид встал на тропу войны: готов ответный компромат на Екатерину Мизулину
Финляндия допустила однополый дуэт на соревнования: как отреагировали в России
Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс
Фитнес-эксперименты: блогеры готовы рисковать ради мгновенных результатов со стероидами
Цена пяти минут с телефоном в туалете: привычка, которая хранит больше бактерий, чем сиденье унитаза
Эмоции и килограммы: раскройте секрет стройности, скрытый в вашем разуме
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
От Атлантики до Средиземного моря: 5 курортов Франции, где жить приятно круглый год
Европа страдает от нехватки места: в какой стране Европы дома переполнены больше всего

Алкогольный шок: вот чем итальянца ошарашили в Словении

1:15
Еда

Утро в соседней Словении оказалось неожиданно горьким для жителя итальянского Триеста. Привыкнув к домашним традициям, он решил заказать кофе с рюмочкой Амаро, но получил отказ: по местным правилам продажа алкоголя запрещена до 10 утра. Закон действует в целях профилактики и укрепления общественного здоровья, ограничивая раннее употребление спиртного.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Для итальянцев это правило звучит непривычно: в Италии бокал вина или рюмка ликёра на завтрак не вызывает удивления. Поэтому случай с дижестивом вызвал бурную реакцию и вопросы о том, стоит ли и в Италии вводить подобные ограничения.

Мнения разделились. Одни поддерживают регулирование, считая его полезным шагом для снижения злоупотребления алкоголем. Другие настаивают, что подобные запреты ущемляют личную свободу и противоречат культурным традициям, особенно в таких городах, как Триест, где смешение итальянских и австрийских привычек давно стало частью идентичности.

Рядовой эпизод за границей превратился в повод для обсуждения не только норм поведения, но и культурных различий двух соседних стран.

Уточнения

Амаро (итал. amaro — горький) — травяной ликёр крепостью от 16 до 50%, один из популярных в Италии дижестивов. Получают путём настаивания алкоголя на различных травах, число которых может исчисляться десятками. В немецкоязычных странах амаро соответствует сладкий краутерликёр или горький биттер.

Трие́ст — город в Италии, столица области Фриули-Венеция-Джулия. Административный центр одноимённой провинции.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Последние материалы
Финляндия допустила однополый дуэт на соревнования: как отреагировали в России
Земля превращается в хранилище красоты: осенняя посадка запускает процесс
Фитнес-эксперименты: блогеры готовы рисковать ради мгновенных результатов со стероидами
Цена пяти минут с телефоном в туалете: привычка, которая хранит больше бактерий, чем сиденье унитаза
Эмоции и килограммы: раскройте секрет стройности, скрытый в вашем разуме
Скандал с Егором Кридом: Филипп Киркоров провёл параллели с Мадонной и Элвисом
От Атлантики до Средиземного моря: 5 курортов Франции, где жить приятно круглый год
Алкогольный шок: вот чем итальянца ошарашили в Словении
Европа страдает от нехватки места: в какой стране Европы дома переполнены больше всего
Торговый капкан скоро захлопнется: Польша предупреждает о роковом соглашении Евросоюза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.