Откройте для себя идеальный безалкогольный Virgin Colada — рецепт, который стоит попробовать

Virgin Colada со сливками — нежный безалкогольный коктейль с тропическим характером.

Фото: commons.wikimedia by Agencia de Noticias ANDES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ коктейль колада с фруктами

Ингредиенты на двоих

Ананасовый сок - 160 мл

Апельсиновый сок - 80 мл

Сок маракуйи - 80 мл

Сливки - 80 мл

Кокосовый сироп - 40 мл

2 ломтика ананаса

2 кусочка фруктов для коктейля

Вишня

Лёд

Смешайте ананасовый, апельсиновый соки и сок маракуйи со сливками и кокосовым сиропом в шейкере со льдом. Процедите в высокий стакан, украсьте долькой ананаса и коктейльной вишней. Получается освежающий напиток, который подойдёт и для детей, и для взрослых.