Откройте для себя идеальный безалкогольный Virgin Colada — рецепт, который стоит попробовать

Virgin Colada со сливками — нежный безалкогольный коктейль с тропическим характером.
Ингредиенты на двоих
Ананасовый сок - 160 мл
Апельсиновый сок - 80 мл
Сок маракуйи - 80 мл
Сливки - 80 мл
Кокосовый сироп - 40 мл
2 ломтика ананаса
2 кусочка фруктов для коктейля
Вишня
Лёд
Смешайте ананасовый, апельсиновый соки и сок маракуйи со сливками и кокосовым сиропом в шейкере со льдом. Процедите в высокий стакан, украсьте долькой ананаса и коктейльной вишней. Получается освежающий напиток, который подойдёт и для детей, и для взрослых.
