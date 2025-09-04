Попкорн в печенье? Американский рецепт превращает привычный десерт в хрустящий сюрприз

Еда

Американское печенье с попкорном — это интересный поворот классического рецепта. В привычное тесто добавляется хрустящая закуска, которая придаёт готовой выпечке оригинальную текстуру. Попкорн можно сделать самостоятельно на сковороде или в микроволновке, а можно взять уже готовый, без масла и сахара. Вмешивать его стоит в самом конце, чтобы воздушные кусочки не потеряли форму.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Американское печенье с попкорном

Ингредиенты на 24 печенья

Понадобится 150 г пшеничной хлебопекарной муки, 130 г сливочного масла, 100 г попкорна, 90 г тростникового сахара, 75 г сахарной пудры (три столовые ложки), одно яйцо весом около 60 г, две столовые ложки подсолнечного масла (34 г), 4 мл ванильного экстракта, 3 г соды и щепотка соли.

Подготовка

Заранее достаньте масло и яйцо из холодильника и дайте им постоять при комнатной температуре около 40 минут. Просейте муку, застелите противень пергаментом и подготовьте миксер.

Приготовление

Сначала приготовьте попкорн в микроволновке, ориентируясь на инструкцию. Обычно достаточно 2–4 минут, готовность определяют по редким хлопкам. Затем в миске взбейте масло, яйцо, тростниковый сахар, пудру и ваниль до пышности и светлого цвета. На низких оборотах вмешайте муку, соду и соль, чтобы получилось однородное тесто.

Когда основа готова, аккуратно добавьте попкорн и перемешайте лопаткой. Из теста сформируйте шарики размером с грецкий орех и выложите на противень, оставляя промежутки, так как при выпечке печенье увеличится. Разогрейте духовку до 180 °C и пеките 10–15 минут до золотистых краёв. После этого дайте печенью полежать на противне пять минут и переложите на решётку.

Подача

Лучше всего подавать печенье ещё тёплым. В этом случае оно сохраняет хрустящую корочку снаружи и мягкость внутри — идеальное сочетание для необычного десерта.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

