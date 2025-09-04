Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Пустая теплица напоминает кладбище — именно здесь рождается урожай: простые шаги перед холодами
Красная икра не исчезнет с российских прилавков: теперь вылов рекордный
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Эко-дом: деревянная отделка создаст здоровый микроклимат и сэкономит ваши деньги
От Рима до Афин: какие аэропорты Европы стали лидерами в 2025 году
Метка, которую вы не видите: как одежда превращается в инструмент слежки
Хватит стоять в планке: это упражнение не сжигает жир, а только тратит ваше время
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой

Попкорн в печенье? Американский рецепт превращает привычный десерт в хрустящий сюрприз

2:17
Еда

Американское печенье с попкорном — это интересный поворот классического рецепта. В привычное тесто добавляется хрустящая закуска, которая придаёт готовой выпечке оригинальную текстуру. Попкорн можно сделать самостоятельно на сковороде или в микроволновке, а можно взять уже готовый, без масла и сахара. Вмешивать его стоит в самом конце, чтобы воздушные кусочки не потеряли форму.

Американское печенье с попкорном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Американское печенье с попкорном

Ингредиенты на 24 печенья

Понадобится 150 г пшеничной хлебопекарной муки, 130 г сливочного масла, 100 г попкорна, 90 г тростникового сахара, 75 г сахарной пудры (три столовые ложки), одно яйцо весом около 60 г, две столовые ложки подсолнечного масла (34 г), 4 мл ванильного экстракта, 3 г соды и щепотка соли.

Подготовка

Заранее достаньте масло и яйцо из холодильника и дайте им постоять при комнатной температуре около 40 минут. Просейте муку, застелите противень пергаментом и подготовьте миксер.

Приготовление

Сначала приготовьте попкорн в микроволновке, ориентируясь на инструкцию. Обычно достаточно 2–4 минут, готовность определяют по редким хлопкам. Затем в миске взбейте масло, яйцо, тростниковый сахар, пудру и ваниль до пышности и светлого цвета. На низких оборотах вмешайте муку, соду и соль, чтобы получилось однородное тесто.

Когда основа готова, аккуратно добавьте попкорн и перемешайте лопаткой. Из теста сформируйте шарики размером с грецкий орех и выложите на противень, оставляя промежутки, так как при выпечке печенье увеличится. Разогрейте духовку до 180 °C и пеките 10–15 минут до золотистых краёв. После этого дайте печенью полежать на противне пять минут и переложите на решётку.

Подача

Лучше всего подавать печенье ещё тёплым. В этом случае оно сохраняет хрустящую корочку снаружи и мягкость внутри — идеальное сочетание для необычного десерта.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. 

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Издёвки продолжаются: комики колко подшутили над мужем Бородиной в шоу Звёзды
Таблетка, которая стирает детали воспоминаний: тайная цена удобного предохранения
Как зумеры выбирают работу: результаты исследования вас удивят
Stellantis снова оказался в центре скандала: новый массовый отзыв автомобилей в США
Яблоки живут дольше зимы: простой приём, который продлевает им жизнь до весны
Угонщики работают быстрее секундомера: какие устройства реально задержат их
Ночной холодильный зов: почему аппетит просыпается ровно тогда, когда пора спать
Трагедия в овощном отсеке: как обычный конденсат лишает вас хрустящего салата
Из недостатка — в оружие: странные приёмы кореянок, которые превращают несовершенства в главный плюс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.