На этот аромат сбегутся даже соседи: пирожки с ветчиной и сыром, которые доведут до экстаза

Домашняя выпечка всегда имеет особый вкус и уютную атмосферу, которую не заменить магазинными булочками. Даже если времени немного, можно побаловать себя простыми и сытными пирожками с ветчиной и сыром. Они готовятся быстро, без духовки — прямо на сковороде.

Что понадобится

кефир — 300 г

мука — 220 г

яйцо — 1 шт.

сода — 0,5 ч. л.

соль — по вкусу

ветчина — 130 г

сыр — 100 г

яйца (варёные вкрутую) — 2 шт.

зелёный лук

растительное масло для жарки

Замешиваем тесто

В миске взбейте сырое яйцо с солью. Влейте слегка подогретый кефир и перемешайте венчиком. Добавьте соду, затем частями просейте муку. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Готовим начинку

Ветчину и зелёный лук нарежьте мелкими кусочками. Варёные яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Соедините всё в одной миске и перемешайте.

Формируем и жарим пирожки

Разделите тесто на порции, раскатайте лепёшки. В центр каждой выложите начинку и аккуратно защипните края. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Жарьте пирожки по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой, чтобы они равномерно пропеклись.

Готовые пирожки лучше подавать горячими: хрустящая румяная корочка и тянущийся сыр внутри делают их особенно вкусными. Это блюдо отлично подойдёт и для семейного ужина, и как быстрый перекус.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

