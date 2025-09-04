На этот аромат сбегутся даже соседи: пирожки с ветчиной и сыром, которые доведут до экстаза

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Домашняя выпечка всегда имеет особый вкус и уютную атмосферу, которую не заменить магазинными булочками. Даже если времени немного, можно побаловать себя простыми и сытными пирожками с ветчиной и сыром. Они готовятся быстро, без духовки — прямо на сковороде.

Пирожки с ветчиной и сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирожки с ветчиной и сыром

Что понадобится

  • кефир — 300 г
  • мука — 220 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сода — 0,5 ч. л.
  • соль — по вкусу
  • ветчина — 130 г
  • сыр — 100 г
  • яйца (варёные вкрутую) — 2 шт.
  • зелёный лук
  • растительное масло для жарки

Замешиваем тесто

В миске взбейте сырое яйцо с солью. Влейте слегка подогретый кефир и перемешайте венчиком. Добавьте соду, затем частями просейте муку. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Готовим начинку

Ветчину и зелёный лук нарежьте мелкими кусочками. Варёные яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Соедините всё в одной миске и перемешайте.

Формируем и жарим пирожки

Разделите тесто на порции, раскатайте лепёшки. В центр каждой выложите начинку и аккуратно защипните края. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Жарьте пирожки по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой, чтобы они равномерно пропеклись.

Готовые пирожки лучше подавать горячими: хрустящая румяная корочка и тянущийся сыр внутри делают их особенно вкусными. Это блюдо отлично подойдёт и для семейного ужина, и как быстрый перекус.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
