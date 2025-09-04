На этот аромат сбегутся даже соседи: пирожки с ветчиной и сыром, которые доведут до экстаза

Домашняя выпечка всегда имеет особый вкус и уютную атмосферу, которую не заменить магазинными булочками. Даже если времени немного, можно побаловать себя простыми и сытными пирожками с ветчиной и сыром. Они готовятся быстро, без духовки — прямо на сковороде.
В миске взбейте сырое яйцо с солью. Влейте слегка подогретый кефир и перемешайте венчиком. Добавьте соду, затем частями просейте муку. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Ветчину и зелёный лук нарежьте мелкими кусочками. Варёные яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Соедините всё в одной миске и перемешайте.
Разделите тесто на порции, раскатайте лепёшки. В центр каждой выложите начинку и аккуратно защипните края. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла. Жарьте пирожки по 3-4 минуты с каждой стороны под крышкой, чтобы они равномерно пропеклись.
Готовые пирожки лучше подавать горячими: хрустящая румяная корочка и тянущийся сыр внутри делают их особенно вкусными. Это блюдо отлично подойдёт и для семейного ужина, и как быстрый перекус.
Уточнения
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.