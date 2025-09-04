Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весло с автографом Путина превратилось в визитную карточку главной регаты Дальнего Востока
Храните ненужный хлам? Это может сказать о вас больше, чем вы думаете
Ошибки сотрудников АЗС, которые превращаются в дорогой ремонт: опасности, о которых мало кто думает
Врачи сказали нет: Леди Гага экстренно отменила концерт в Майами — в чем причина
Семейная ипотека превращается в квест: вторичка по ставке 6% доступна не всем
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Главная причина слабого света фар, о которой забывают водители: способ, который работает лучше, чем кажется

Куриные сердечки и картошка: простой ужин, который звучит как ресторанное блюдо

3:16
Еда

Куриные сердечки с картофелем – это то блюдо, которое удивительным образом сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус. Его можно готовить как для будничного ужина, так и для семейного обеда, когда хочется чего-то сытного и ароматного, но без лишних хлопот. Мягкие сердечки, томлённые в сливках, и рассыпчатая картошка создают гармоничный дуэт, который оценят и взрослые, и дети.

Куриные сердечки с картофелем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриные сердечки с картофелем

Польза субпродукта

Субпродукты часто недооценивают, хотя именно они обладают богатым вкусом и ценным составом. Куриные сердечки – источник белка, железа и аминокислот. В отличие от тяжёлого красного мяса, они усваиваются легче, а при правильном приготовлении становятся невероятно нежными. Сердечки прекрасно сочетаются с овощами, специями и молочными продуктами, поэтому вариантов их приготовления существует множество.

Подготовка продуктов

Чтобы блюдо получилось действительно вкусным, важно правильно подготовить ингредиенты. Сердечки нужно тщательно промыть, удалить возможные сосудики и лишний жир. Картофель лучше взять рассыпчатых сортов – он будет мягче и впитает аромат сливочного соуса. Лук и морковь добавят сладости и сочности, а сливки сделают блюдо нежным и густым.

Этапы приготовления

  1. Сначала обжарьте лук до прозрачности. Он придаст сердцам мягкий вкус.
  2. Добавьте морковь, нарезанную соломкой или кружочками. Овощи должны слегка подрумяниться.
  3. Выложите подготовленные сердечки и обжарьте на среднем огне до лёгкой золотистой корочки.
  4. Положите лавровый лист, посолите, поперчите и добавьте немного сухого чеснока.
  5. Влейте сливки и тушите под крышкой 20–25 минут.
  6. Отдельно обжарьте картофель до полуготовности, а затем соедините его с сердечками.
  7. Тушите всё вместе ещё около 15 минут, пока картошка не станет мягкой.

Полезные советы

• Если хочется более насыщенного вкуса, можно заменить часть сливок сметаной.
• Для пикантности подойдут специи – паприка, кориандр, мускатный орех.
• Блюдо можно приготовить и в духовке: все ингредиенты выложить слоями в форму и запечь под фольгой.
• Подавайте с рубленой зеленью – укропом или петрушкой, они освежат вкус.

С чем подавать

Это блюдо само по себе довольно сытное, но его можно дополнить лёгким овощным салатом или квашеной капустой, чтобы сбалансировать жирность сливок. Куриные сердечки с картофелем вкусны и в горячем, и в разогретом виде, поэтому отлично подойдут для приготовления «с запасом».

Куриные сердечки со сливками и картофелем – отличное решение для домашней кухни. Это пример того, как из простых продуктов можно сделать полноценное, ароматное и питательное блюдо без лишних усилий. Такой рецепт понравится тем, кто ценит традиционный вкус и ищет новые варианты для повседневного меню.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Главная причина слабого света фар, о которой забывают водители: способ, который работает лучше, чем кажется
Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса
Куриные сердечки и картошка: простой ужин, который звучит как ресторанное блюдо
Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок
Кортизоловая маска: отражение в зеркале, которое пугает правдой
Германия стирает следы: зачем Берлину прятать поставки ракет Киеву
Раскрыты причины внезапного роста интереса россиян к мистике и магии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.