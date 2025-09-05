Секрет бабушки: мариную болгарский перец так, что зимой нет отбоя от гостей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:42
Еда

Маринованные овощи пользуются большой популярностью благодаря своим полезным свойствам и насыщенным вкусовым качествам. Они легко усваиваются, низкокалорийны, богаты витаминами и минералами, а содержащиеся в них пробиотики поддерживают здоровье организма. Многие ограничиваются маринованием капусты и огурцов, но существует множество других овощей, которые также подходят для этой цели. Например, болгарский перец — отличная альтернатива, которая придаст вашему столу новые оттенки вкуса.

Болгарский перец
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Маринованный болгарский перец отличается от других видов маринадов своим слегка пикантным вкусом. Он прекрасно сочетается с мясными и овощными паштетами, сыром, колбасами и другими продуктами для бутербродов. Кроме того, маринованный перец можно использовать в качестве основы для салатов в холодное время года. Благодаря высокому содержанию витамина C, он укрепляет иммунитет, а процесс ферментации обогащает его другими полезными элементами. Это отличная альтернатива традиционным маринадам для тех, кто ищет новые вкусовые ощущения, считают авторы ikura.cz.

Как приготовить маринованный перец: пошаговый рецепт

Для приготовления маринованного перца вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4-литровую банку):

  • 12 красных перцев (можно использовать зелёные или жёлтые)
  • 1 головка чеснока
  • 4 лавровых листа
  • 10 горошин чёрного перца
  • Несколько веточек укропа
  • 2,5 столовой ложки соли
  • 2,5 литра воды
  • Несколько столовых ложек рассола или дрожжей для маринадов

Процесс приготовления маринованного перца довольно прост и не требует специальных навыков.

Вот пошаговая инструкция

  1. Тщательно вымойте перцы, удалите семенные коробочки и нарежьте их на четыре-шесть частей.
  2. В большую банку положите лавровый лист, горошины чёрного перца, измельчённую головку чеснока и нарезанные кусочки перца.
  3. Плотно уложите перец в банку.
  4. Растворите соль в воде и залейте этим раствором овощи, добавив несколько столовых ложек рассола.
  5. Закройте банку крышкой и встряхните её.
  6. Поставьте банку на тарелку и открутите крышку.
  7. Накройте банку чистой хлопчатобумажной тканью или марлей. Если перец всплывёт, прижмите его тарелкой, чтобы избежать появления плесени.

Советы по ферментации

В процессе ферментации важно ежедневно надавливать на перец вилкой или ложкой, чтобы выпускать образующийся газ, как это происходит с огурцами или квашеной капустой. Через 5-7 дней перец будет готов к употреблению. После этого переставьте банку в холодильник или другое прохладное место, чтобы остановить ферментацию.

Варианты маринованного перца

Существует множество рецептов маринованного перца, и каждый из них имеет свои особенности. Один из самых популярных вариантов — венгерский маринованный перец, который готовится в яблочном уксусе и оливковом масле. Этот деликатес будет готов примерно через две-три недели. Для более острого варианта можно добавить в маринад стручки острого перца.

Маринованный перец не только вкусен, но и полезен. Он обогащает рацион витаминами и минералами, а также укрепляет иммунитет. Попробуйте разные рецепты, чтобы найти тот, который придётся вам по вкусу.

Пе́рец стручко́вый также пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Капсикум семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
