Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один контейнер решает проблему пыли под кроватью — и вещи остаются свежими
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Ужинали вместе: Собчак рассказала, как Джорджо Армани относился к женщинам
Посадите сейчас — ахнете весной: секретный ритуал осени, который превратит вашу клумбу в арт-объект
Искусственный интеллект уже у двери: какие профессии рискуют исчезнуть первыми
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту

Кишечник будет работать как часы: вот что произойдет, если регулярно есть всего 1 грушу

2:14
Еда

Груша является одним из наиболее эффективных натуральных источников пищевых волокон, способствующих нормализации важных функций организма.

Груша
Фото: selbst fotografiert am 13. August 2005 by --Atamari 22:41, 13 August 2005 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Груша

Как рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Рйтберга) Евгений Белоусов, всего одна средняя груша весом около 180 граммов содержит примерно 5,5 граммов клетчатки, что покрывает пятую часть суточной потребности взрослого человека.

Полезные свойства груши

  • Содержит оба типа клетчатки: растворимую (пектин) и нерастворимую.
  • Нормализует уровень холестерина и глюкозы в крови.
  • Улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры.
  • Служит пребиотиком для полезной микрофлоры кишечника.
  • Снижает риск развития синдрома раздраженного кишечника.

Сравнительная характеристика груши с другими фруктами

По содержанию клетчатки груша превосходит многие популярные фрукты:

  • Груша (178 г): 5,5 г клетчатки
  • Яблоко среднего размера: 4,4 г
  • Банан: 3,1 г

Дополнительные преимущества

Груша богата флавоноидами, фенольными кислотами и витамином С, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Эти соединения помогают снижать окислительный стресс, лежащий в основе многих хронических заболеваний, включая атеросклероз и онкологические патологии, сообщает Газета.Ru.

Рекомендации по употреблению груш

Врачи рекомендуют регулярно включать грушу в рацион, особенно:

  • Людям с риском развития запоров.
  • При склонности к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.
  • Для повышения общего качества питания.
  • В качестве профилактики хронических заболеваний.

Для достижения оптимального эффекта следует употреблять грушу вместе с кожурой, где содержится значительная часть полезных веществ. Регулярное включение этого фрукта в рацион способствует не только улучшению пищеварения, но и общему укреплению здоровья.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту
Ла-Боль: французский пляж обогнал Корсику и Бретань, но не сердца туристов
Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки
Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница
Свадьба под угрозой: появился компромат на вдову Гришечкина — жених в замешательстве
Качаете железо каждый день — зря: мышцы растут быстрее по другой схеме
Маленькие перекусы, большой эффект: продукты, которые ночью чинят мышцы и сжигают калории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.