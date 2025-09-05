Кишечник будет работать как часы: вот что произойдет, если регулярно есть всего 1 грушу

Груша является одним из наиболее эффективных натуральных источников пищевых волокон, способствующих нормализации важных функций организма.
Как рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Рйтберга) Евгений Белоусов, всего одна средняя груша весом около 180 граммов содержит примерно 5,5 граммов клетчатки, что покрывает пятую часть суточной потребности взрослого человека.
По содержанию клетчатки груша превосходит многие популярные фрукты:
Груша богата флавоноидами, фенольными кислотами и витамином С, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Эти соединения помогают снижать окислительный стресс, лежащий в основе многих хронических заболеваний, включая атеросклероз и онкологические патологии, сообщает Газета.Ru.
Врачи рекомендуют регулярно включать грушу в рацион, особенно:
Для достижения оптимального эффекта следует употреблять грушу вместе с кожурой, где содержится значительная часть полезных веществ. Регулярное включение этого фрукта в рацион способствует не только улучшению пищеварения, но и общему укреплению здоровья.
Уточнения
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
