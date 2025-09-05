Кишечник будет работать как часы: вот что произойдет, если регулярно есть всего 1 грушу

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Груша является одним из наиболее эффективных натуральных источников пищевых волокон, способствующих нормализации важных функций организма.

Фото: selbst fotografiert am 13. August 2005 by --Atamari 22:41, 13 August 2005 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Груша

Как рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Рйтберга) Евгений Белоусов, всего одна средняя груша весом около 180 граммов содержит примерно 5,5 граммов клетчатки, что покрывает пятую часть суточной потребности взрослого человека.

Полезные свойства груши

Содержит оба типа клетчатки: растворимую (пектин) и нерастворимую.

Нормализует уровень холестерина и глюкозы в крови.

Улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры.

Служит пребиотиком для полезной микрофлоры кишечника.

Снижает риск развития синдрома раздраженного кишечника.

Сравнительная характеристика груши с другими фруктами

По содержанию клетчатки груша превосходит многие популярные фрукты:

Груша (178 г): 5,5 г клетчатки

Яблоко среднего размера: 4,4 г

Банан: 3,1 г

Дополнительные преимущества

Груша богата флавоноидами, фенольными кислотами и витамином С, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Эти соединения помогают снижать окислительный стресс, лежащий в основе многих хронических заболеваний, включая атеросклероз и онкологические патологии, сообщает Газета.Ru.

Рекомендации по употреблению груш

Врачи рекомендуют регулярно включать грушу в рацион, особенно:

Людям с риском развития запоров.

При склонности к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Для повышения общего качества питания.

В качестве профилактики хронических заболеваний.

Для достижения оптимального эффекта следует употреблять грушу вместе с кожурой, где содержится значительная часть полезных веществ. Регулярное включение этого фрукта в рацион способствует не только улучшению пищеварения, но и общему укреплению здоровья.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

