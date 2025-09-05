Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки

Приготовление томатного супа из свежих помидоров — настоящее удовольствие. Этот момент наступает на стыке лета и осени, когда томаты особенно вкусны, сладки и доступны по цене. Важно подойти к процессу с вниманием, чтобы создать идеальный суп, который запомнится надолго.
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томатный суп-пюре
Каждый, кто ценит томатный суп, знает, что свежие помидоры — это его основа. Ни консервированные томаты, ни томатная паста, ни концентрат не могут сравниться с ними по вкусу.
Как сделать томатный суп из свежих помидоров идеальным?
Просто бросить помидоры в суп недостаточно. Чтобы добиться идеального вкуса, как у бабушки, нужно обжарить их в масле. Это добавит супу особый аромат и насыщенный вкус.
Обжарка помидоров в небольшом количестве масла — это простой и быстрый способ улучшить вкус супа. Тушение на сковороде позволяет помидорам слегка испариться, что делает их более насыщенными, а также карамелизоваться, придавая супу маслянистый привкус.
Рецепт идеального томатного супа из свежих помидоров
Ингредиенты
Несколько куриных крылышек, ножек или бёдер.
1 кг свежих помидоров.
1 луковица.
2 зубчика чеснока.
4 литра воды.
1 стакан томатной пасты или 3 столовые ложки томатного пюре.
1 морковь.
Кусочек сельдерея.
1 щепотка молотого сладкого перца.
1 лавровый лист.
Несколько гвоздик.
1 корень петрушки.
Свежий лавровый лист.
Соль.
Перец.
Петрушка для подачи.
100 мл сливок жирностью 30%.
Любимая паста.
1-2 столовые ложки масла.
Способ приготовления
Очистите куриные крылышки, ножки или бёдра и положите их в кастрюлю.
Залейте водой, добавьте лавровый лист и гвоздику.
Варите на среднем огне в течение часа, регулярно снимая пену.
Очистите и нарежьте морковь, сельдерей и корень петрушки.
Лук и чеснок также нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
Добавьте овощи в бульон и варите ещё 30-40 минут.
Свежие помидоры залейте кипятком, снимите кожицу и нарежьте на крупные кусочки.
Обжарьте помидоры на сковороде с горячим маслом на среднем огне в течение нескольких минут, чтобы они стали мягкими и ароматными.
Когда овощи в бульоне станут мягкими, добавьте обжаренные помидоры.
Усильте томатный вкус, добавив томатную пасту или пюре.
Также добавьте лавровый лист и специи по вкусу.
Загустите суп сливками.
Подавайте с отварной пастой и свежей петрушкой, рекомендует ikura.cz.