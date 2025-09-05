Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки

Еда

Приготовление томатного супа из свежих помидоров — настоящее удовольствие. Этот момент наступает на стыке лета и осени, когда томаты особенно вкусны, сладки и доступны по цене. Важно подойти к процессу с вниманием, чтобы создать идеальный суп, который запомнится надолго.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Томатный суп-пюре

Каждый, кто ценит томатный суп, знает, что свежие помидоры — это его основа. Ни консервированные томаты, ни томатная паста, ни концентрат не могут сравниться с ними по вкусу.

Как сделать томатный суп из свежих помидоров идеальным?

Просто бросить помидоры в суп недостаточно. Чтобы добиться идеального вкуса, как у бабушки, нужно обжарить их в масле. Это добавит супу особый аромат и насыщенный вкус.

Обжарка помидоров в небольшом количестве масла — это простой и быстрый способ улучшить вкус супа. Тушение на сковороде позволяет помидорам слегка испариться, что делает их более насыщенными, а также карамелизоваться, придавая супу маслянистый привкус.

Рецепт идеального томатного супа из свежих помидоров

Ингредиенты

Несколько куриных крылышек, ножек или бёдер.

1 кг свежих помидоров.

1 луковица.

2 зубчика чеснока.

4 литра воды.

1 стакан томатной пасты или 3 столовые ложки томатного пюре.

1 морковь.

Кусочек сельдерея.

1 щепотка молотого сладкого перца.

1 лавровый лист.

Несколько гвоздик.

1 корень петрушки.

Свежий лавровый лист.

Соль.

Перец.

Петрушка для подачи.

100 мл сливок жирностью 30%.

Любимая паста.

1-2 столовые ложки масла.

Способ приготовления

Очистите куриные крылышки, ножки или бёдра и положите их в кастрюлю. Залейте водой, добавьте лавровый лист и гвоздику. Варите на среднем огне в течение часа, регулярно снимая пену. Очистите и нарежьте морковь, сельдерей и корень петрушки. Лук и чеснок также нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте овощи в бульон и варите ещё 30-40 минут. Свежие помидоры залейте кипятком, снимите кожицу и нарежьте на крупные кусочки. Обжарьте помидоры на сковороде с горячим маслом на среднем огне в течение нескольких минут, чтобы они стали мягкими и ароматными. Когда овощи в бульоне станут мягкими, добавьте обжаренные помидоры. Усильте томатный вкус, добавив томатную пасту или пюре. Также добавьте лавровый лист и специи по вкусу. Загустите суп сливками. Подавайте с отварной пастой и свежей петрушкой, рекомендует ikura.cz.

Уточнения

Томатный суп — овощной суп, приготовленный из томатов.

