Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки

Приготовление томатного супа из свежих помидоров — настоящее удовольствие. Этот момент наступает на стыке лета и осени, когда томаты особенно вкусны, сладки и доступны по цене. Важно подойти к процессу с вниманием, чтобы создать идеальный суп, который запомнится надолго.

Томатный суп-пюре
Каждый, кто ценит томатный суп, знает, что свежие помидоры — это его основа. Ни консервированные томаты, ни томатная паста, ни концентрат не могут сравниться с ними по вкусу.

Как сделать томатный суп из свежих помидоров идеальным?

Просто бросить помидоры в суп недостаточно. Чтобы добиться идеального вкуса, как у бабушки, нужно обжарить их в масле. Это добавит супу особый аромат и насыщенный вкус.

Обжарка помидоров в небольшом количестве масла — это простой и быстрый способ улучшить вкус супа. Тушение на сковороде позволяет помидорам слегка испариться, что делает их более насыщенными, а также карамелизоваться, придавая супу маслянистый привкус.

Рецепт идеального томатного супа из свежих помидоров

Ингредиенты

  • Несколько куриных крылышек, ножек или бёдер.
  • 1 кг свежих помидоров.
  • 1 луковица.
  • 2 зубчика чеснока.
  • 4 литра воды.
  • 1 стакан томатной пасты или 3 столовые ложки томатного пюре.
  • 1 морковь.
  • Кусочек сельдерея.
  • 1 щепотка молотого сладкого перца.
  • 1 лавровый лист.
  • Несколько гвоздик.
  • 1 корень петрушки.
  • Свежий лавровый лист.
  • Соль.
  • Перец.
  • Петрушка для подачи.
  • 100 мл сливок жирностью 30%.
  • Любимая паста.
  • 1-2 столовые ложки масла.

Способ приготовления

  1. Очистите куриные крылышки, ножки или бёдра и положите их в кастрюлю.
  2. Залейте водой, добавьте лавровый лист и гвоздику.
  3. Варите на среднем огне в течение часа, регулярно снимая пену.
  4. Очистите и нарежьте морковь, сельдерей и корень петрушки.
  5. Лук и чеснок также нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
  6. Добавьте овощи в бульон и варите ещё 30-40 минут.
  7. Свежие помидоры залейте кипятком, снимите кожицу и нарежьте на крупные кусочки.
  8. Обжарьте помидоры на сковороде с горячим маслом на среднем огне в течение нескольких минут, чтобы они стали мягкими и ароматными.
  9. Когда овощи в бульоне станут мягкими, добавьте обжаренные помидоры.
  10. Усильте томатный вкус, добавив томатную пасту или пюре.
  11. Также добавьте лавровый лист и специи по вкусу.
  12. Загустите суп сливками.
  13. Подавайте с отварной пастой и свежей петрушкой, рекомендует ikura.cz.

Уточнения

Томатный суп — овощной суп, приготовленный из томатов.

