Смертельный ужин в японском стиле: какие роллы гарантированно отправят вас в больницу

Японские суши и роллы, несмотря на кажущуюся легкость, могут представлять серьезную опасность для здоровья. В отличие от шаурмы, где мясо проходит термическую обработку, сырая рыба в японских блюдах таит многочисленные риски. Об этом напомнила доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.
Тошнота, кишечные боли, аллергические реакции, лихорадка и гастроэнтерит. Особенно опасны роллы с тунцом и лососем, так как эти виды рыбы чаще всего содержат паразитов и тяжелые металлы, подчеркивает Газета.Ru.
Свежесть рыбы сложно определить после добавления соевого соуса и васаби. Рис в роллах создает идеальную среду для размножения бактерий при нарушении условий хранения. Неправильное хранение увеличивает риск развития патогенных микроорганизмов.
Запеченные роллы, вегетарианские варианты или блюда с копченой рыбой считаются более безопасными. Шаурма, вопреки стереотипам, может быть менее рискованной благодаря термической обработке мяса и использованию свежих овощей.
Эксперты рекомендуют особенно внимательно относиться к выбору японских блюд в теплый период и отдавать предпочтение компаниям-производителям с безупречной репутацией и высокими стандартами гигиены.
Уточнения
Ро́ллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки.
