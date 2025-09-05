Смертельный ужин в японском стиле: какие роллы гарантированно отправят вас в больницу

Японские суши и роллы, несмотря на кажущуюся легкость, могут представлять серьезную опасность для здоровья. В отличие от шаурмы, где мясо проходит термическую обработку, сырая рыба в японских блюдах таит многочисленные риски. Об этом напомнила доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.

Фото: flickr.com by Стив Снодграсс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роллы

Основные опасности роллов

Заражение паразитами (анизакидоз, дифиллоботриоз).

Бактериальное загрязнение (сальмонелла, листерия).

Высокое содержание соли в соусах.

Возможное наличие ртути в тунце и лососе.

Избыток калорий в роллах с майонезом и сыром.

Симптомы отравления

Тошнота, кишечные боли, аллергические реакции, лихорадка и гастроэнтерит. Особенно опасны роллы с тунцом и лососем, так как эти виды рыбы чаще всего содержат паразитов и тяжелые металлы, подчеркивает Газета.Ru.

Факторы риска

Свежесть рыбы сложно определить после добавления соевого соуса и васаби. Рис в роллах создает идеальную среду для размножения бактерий при нарушении условий хранения. Неправильное хранение увеличивает риск развития патогенных микроорганизмов.

Меры предосторожности

Выбирайте проверенные рестораны с высоким оборотом блюд. Откажитесь от суши с сырой рыбой в жаркую погоду. Беременным и детям рекомендуется употреблять только термически обработанные роллы. Обращайте внимание на запах — резкий "рыбный" аромат свидетельствует о порче. Людям с ослабленным иммунитетом следует избегать блюд с сырой рыбой.

Альтернативы

Запеченные роллы, вегетарианские варианты или блюда с копченой рыбой считаются более безопасными. Шаурма, вопреки стереотипам, может быть менее рискованной благодаря термической обработке мяса и использованию свежих овощей.

Эксперты рекомендуют особенно внимательно относиться к выбору японских блюд в теплый период и отдавать предпочтение компаниям-производителям с безупречной репутацией и высокими стандартами гигиены.

Уточнения

Ро́ллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки.

